MLB／道奇主帥Roberts 52歲大壽卻遺憾輸球！山本由伸仍獻上祝福
MLB洛杉磯道奇主帥Dave Roberts在今（1）日迎來自己的52歲生日，但無奈道奇在今日以1：4不敵科羅拉多洛磯，無法將比賽賽勝利送給主帥Dave Roberts，但在賽前還是有多位選手向主帥主帥Dave Roberts祝賀，就包括日籍強投山本由伸、強打Teoscar Hernandez與資深老將Jason Heyward，其中山本由伸更是使用英語「Happy Birthday」送上祝福。
記者張志宇／綜合報導
賽前受訪時，擔任道奇主帥的壽星Dave Roberts就表示，「除了與家人待在一起，世界上沒有比在道奇主場過生日還棒了，希望今天能度過美好的一天，我會非常開心。」但可惜事與願違，道奇在今日比賽全場僅攻下1分，最終以1：4不敵洛磯，不但無緣在主帥Dave Roberts生日送上勝利，更終止近期3連勝。
可惜！道奇無緣送上勝利給主帥當生日禮物
雖然無緣拿下本場比賽的勝利，但強打Teoscar Hernandez、資深老將Jason Heyward與山本由伸都有送上祝福，其中Teoscar Hernandez、資深老將Jason Heyward向壽星Dave Roberts祝賀時，更被Roberts調侃「自己並沒有很老」。
本場比賽道奇打線前7局皆無攻勢，遭到洛磯先發Dakota Hudson封鎖，僅在8局下靠著Mookie Betts在滿壘時擊出雙殺打，讓三壘跑者攻回本壘得分，終場道奇就以1:4不敵洛磯。
道奇先發Walker Buehler則是主投6局，用92球（56顆為好球），被敲出4安包括1轟，雖然送出7次三振，但也投出4次保送，失掉4分（3分為自責分），苦吞本季第3敗（1勝）。