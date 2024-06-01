內幕／輾壓綠營太嗨？傅崐萁連出三包　他提醒：藍白總有天會分手

世衛行動團已展成果！賴清德：台灣是國際不可或缺一員

▲賴清德今（1）日接見「世衛行動團」。（圖／總統府提供）
▲賴清德今（1）日接見「世衛行動團」。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

第77屆世界衛生大會（WHA）於上月27日起在瑞士日內瓦召開，台灣「世衛行動團」也赴日內瓦，展開醫療衛生交流，並參與周邊專業會議。總統賴清德今（1）日接見「世衛行動團」，肯定「世衛行動團」在第一線爭取台灣及全球的健康人權，也感謝國際社會對台灣的支持，他並表示，在確保全球衛生安全上，台灣是國際社會不可或缺的一員，新政府要打造「健康台灣」，讓國人活得長壽又健康，更要發揮台灣的公衛醫療實力，與各國持續深化夥伴關係，建立更強韌的全球公衛體系，讓「健康台灣」造福世界。

我是廣告 請繼續往下閱讀
世衛行動團一行包括無任所大使吳運東等人，由團長暨衛福部長邱泰源率領，前來總統府晉見賴清德，而國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

賴清德致詞時，首先歡迎「世衛行動團」的夥伴們從日內瓦回國，他要感謝大家的努力和付出，站在第一線，爭取台灣及全球的健康人權，大家辛苦了，「早上7點飛機才到，不過現在看到大家還是精神奕奕，表示大家都有心為國打拚」。

賴清德說，雖然很遺憾，今年的世界衛生大會（WHA）受限於政治因素，依然沒有將台灣作為觀察員的議案列入議程，但看到「世衛行動團」多年來的努力，已經展現成果，去年，衛福部與捷克、加拿大、英國等國的衛生部簽署醫衛合作備忘錄，在今年的雙邊會談，也洽談實質合作的工作事項。

賴清德接著說，今年行動團在日內瓦進行的雙邊會談，場次比以往更多、會談的官員層級比以往更高，並且呼應WHA的重要議題，與各個專業醫衛團體合作舉辦專業論壇，這些都證明台灣對全球公衛及健康人權的貢獻，台灣參與世界衛生事務的腳步不會停下來。

賴清德指出，國際社會對台灣的支持也一年比一年強勁，今年WHA共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表，直接或間接支持台灣參與WHA，這也代表在確保全球衛生安全上，台灣是國際社會不可或缺的一員。

賴清德表示，健康無國界，也是基本人權，新政府的目標，要打造「健康台灣」，不僅要讓國人活得長壽又健康，更要發揮台灣的公衛醫療實力，加深與各國的合作，共同促進全人類健康及全球永續發展。

賴清德感謝各國對台灣的支持，也再次感謝「世衛行動團」及所有一起打拚的海內外朋友，如同民主台灣照亮世界，未來，台灣會與世界各國持續深化夥伴關係，建立更強韌的全球公衛體系，讓「健康台灣」造福世界。

大巨蛋演唱會卡關被柯市府綁死？柯文哲曝關鍵點：當然可以用

黃國昌遭撤獎　蘇巧慧諷：只在直播享受同溫層喝采很可悲

藍擬提高罷免門檻　他拋兩重點「昔被罷免過的黃國昌為關鍵」

藍欲推「提高罷免門檻」　綠委回顧：黃國昌有臉配合提高門檻嗎？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生