馬力斯颱風生成了！路徑轉彎「直撲台灣上空」　降雨最猛時間出爐

美國友人逛台灣超商！他驚見「御飯糰1口味」秒變臉　全場爆共鳴

▲一名網友帶著美國友人體驗台灣超商，對方看到御飯糰其中一個口味竟是「經典蒼蠅頭」，以為真的是用蒼蠅料理而嚇壞。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲一名網友帶著美國友人體驗台灣超商，對方看到御飯糰其中一個口味竟是「經典蒼蠅頭」，以為真的是用蒼蠅料理而嚇壞。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者賴禹妡／綜合報導

許多外國遊客來台旅遊後，深深愛上台灣文化，但有時仍會被差異衝擊。近日就有一名網友帶著美國友人體驗台灣超商，對方看到御飯糰其中一個口味竟是「經典蒼蠅頭」，以為真的是用蒼蠅料理而嚇壞，讓原PO趕緊仔細解釋，貼文曝光後引起大票網友直呼「不要說外國人，我小時候聽到爸媽在餐廳點這道也是嚇傻！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友昨日在Dcard中發文，他以「台灣的菜名是不是很容易嚇到外國人？」為題，表示前幾天美國朋友來台灣玩，他帶友人體驗逛台灣超商，只見朋友對御飯糰很好奇，一個一個問裡頭包什麼料，輪到其中一個「經典蒼蠅頭」口味時，友人聽到翻譯瞬間變臉，驚訝地問「台灣人連蒼蠅都吃喔？可以抓得到也真是厲害！」

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO帶美國朋友逛台灣超商，對方看到「經典蒼蠅頭」口味的飯糰當場嚇壞。（圖／翻攝自Dcard）
這時原PO才意識到不應該直翻，但又突然講不出韭菜與豆豉的英文，只能解釋蒼蠅頭並非真的用蒼蠅料理，只是整道菜看起來像蒼蠅而已，他也上網查了許多蒼蠅頭料理圖片，這才說服美國友人，也讓他直呼「感覺台灣是不是有很多菜名，直接翻譯的話很容易嚇到外國人？」

貼文曝光後，有網友笑著舉例「還有口水雞、螞蟻上樹、臭豆腐，直譯的話真的不知道這東西好吃在哪裡。」也有不少人認同喊「不要說外國人，我小時候聽到爸媽在餐廳點這道也是嚇傻，還說我一口都不吃。」

▲花娘小館的蒼蠅頭曾被黃仁勳大力稱讚過，他覺得那麼好吃卻有個可怕的名字。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蒼蠅頭是相當經典的台灣味料理，連輝達執行長黃仁勳都愛吃。（圖／記者葉盛耀攝）

混血正妹「自製冷氣」不到千元！實測降溫超有感　眾狂讚露營神器

這扇門「奇特設計」老司機秒懂！一票人認出邪笑：90年代象徵符號

監獄美食公道伯來了！超哥開箱「獄內三餐」　1低調極品菜吃上癮

黃仁勳「罕見合體兒女」被捕捉！全家爆買台灣味　兄妹輝達職位曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代