美國友人逛台灣超商！他驚見「御飯糰1口味」秒變臉 全場爆共鳴
許多外國遊客來台旅遊後，深深愛上台灣文化，但有時仍會被差異衝擊。近日就有一名網友帶著美國友人體驗台灣超商，對方看到御飯糰其中一個口味竟是「經典蒼蠅頭」，以為真的是用蒼蠅料理而嚇壞，讓原PO趕緊仔細解釋，貼文曝光後引起大票網友直呼「不要說外國人，我小時候聽到爸媽在餐廳點這道也是嚇傻！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨日在Dcard中發文，他以「台灣的菜名是不是很容易嚇到外國人？」為題，表示前幾天美國朋友來台灣玩，他帶友人體驗逛台灣超商，只見朋友對御飯糰很好奇，一個一個問裡頭包什麼料，輪到其中一個「經典蒼蠅頭」口味時，友人聽到翻譯瞬間變臉，驚訝地問「台灣人連蒼蠅都吃喔？可以抓得到也真是厲害！」
這時原PO才意識到不應該直翻，但又突然講不出韭菜與豆豉的英文，只能解釋蒼蠅頭並非真的用蒼蠅料理，只是整道菜看起來像蒼蠅而已，他也上網查了許多蒼蠅頭料理圖片，這才說服美國友人，也讓他直呼「感覺台灣是不是有很多菜名，直接翻譯的話很容易嚇到外國人？」
貼文曝光後，有網友笑著舉例「還有口水雞、螞蟻上樹、臭豆腐，直譯的話真的不知道這東西好吃在哪裡。」也有不少人認同喊「不要說外國人，我小時候聽到爸媽在餐廳點這道也是嚇傻，還說我一口都不吃。」