快訊／突鑽入屋內！台東12歲童遭鐵捲門壓脖　失去呼吸心跳急送醫

曾參選總統「超狂台中媽媽」釀大亂鬥！兒子襲警陳美妃下跪求情

▲監視畫面可看出陳美妃（右彎腰者）拉著兒子（中黑衣）的手，不讓警方將兒子帶走。（圖／翻攝里長臉書，2024.06.01）
▲監視畫面可看出陳美妃（右彎腰者）拉著兒子（中黑衣）的手，不讓警方將兒子帶走。（圖／翻攝里長臉書，2024.06.01）

記者顏幸如／台中報導

曾參選台中市長、連署選總統、推女兒選立委都失敗，被網友稱為「超狂台中媽媽」的陳美妃，昨晚因要求社區保全開逃生門讓外送員送餐上樓被拒，拿雨傘打傷警衛，警方到場處理時又罵「垃圾警察」，兒子還打警察的頭。為了阻止警察帶走兒子，陳美妃當眾下跪求情，母子倆最終被依《妨害公務罪》、《傷害罪》等罪嫌移送。

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▲陳美妃先與社區保全發生衝突，警方到場處理兒子還襲警。（圖／翻攝里長臉書，2024.06.01）
▲陳美妃先與社區保全發生衝突，警方到場處理兒子還襲警。（圖／翻攝里長臉書，2024.06.01）
據警方了解，昨晚9點多，陳美妃疑似要求社區保全開逃生門讓外送員送餐上樓，被拒後雙方發生爭執，陳美妃拿雨傘打傷保全。陳美妃一家三口長期被社區視為頭痛人物，該社區10餘名住戶聽到爭吵，紛紛跑出來挺保全，陳美妃則大喊要對保全及相關住戶提告。

警方獲報到場處理、要求雙方到派出所假筆錄，此時陳美妃竟辱罵警方是「垃圾警察」，警方以現行犯要逮捕她時，她兒子趁警方不備推倒一名警員，並抓另一警衣領、出拳毆打頭部，造成警員左臉挫傷紅腫，立刻被制伏逮捕。警方欲將她兒子帶走時，陳美妃當眾下跪求情，當母子一起被帶上警車，現場社區鄰居紛紛拍手。

▲被陳美妃拿來攻擊保全的雨傘，傘骨斷成多截。（圖／翻攝里長臉書，2024.06.01）
▲被陳美妃拿來攻擊保全的雨傘，傘骨斷成多截。（圖／翻攝里長臉書，2024.06.01）
警方將母子倆依《妨害公務罪》、《傷害罪》移送台中地檢署偵辦。北屯區里長今（1）日在臉書貼出多張照片以及被打壞的「凶器」雨傘等物，指控陳多次在社區咆哮，呼籲主管機關依惡鄰條款將陳美妃母子限制住居。

聲稱繼承大筆房產的陳美妃，每次參選都引發熱議，2022年她參選台中市長、去年連署參選總統未過關、今年推女兒選立委都失敗，已經被沒收270萬保證金。去年挑戰總統連署時，曾被發現連署書像小山一樣堆在管理室無人領取，後來傳出她疑與鄰居不睦被告、拿鐵耙敲打鄰居家門被錄下。2022年她和子女帶「超長恐龍氣球」搭中捷遭阻，也傳出咆哮辱罵站務人員。

▲陳美妃為阻止警察帶走兒子，當眾下跪求情，（圖／翻攝里長臉書，2024.06.01）
▲陳美妃為阻止警察帶走兒子，當眾下跪求情，（圖／翻攝畫面，2024.06.01）

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