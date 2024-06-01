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賴清德出手！院際協商化解僵局？藍委不挺：仗著人多要欺負韓國瑜

▲韓國瑜敲槌，三讀通過國會改革法案。（圖／陳明安攝，20240531）
▲韓國瑜敲槌，三讀通過國會改革法案。（圖／陳明安攝，20240531）

記者何哲欣／台北報導

立法院三讀通過《立法院職權行使法》修正草案，引發朝野動盪，行政院長卓榮泰已準備好要提覆議，民進黨立院黨團也要提釋憲。總統賴清德才剛就職，朝野關係不佳，傳出賴清德將根據《憲法》，邀請五院院長協商，解決憲政僵局。不過藍委都不領情，國民黨立委徐巧芯說，民進黨先暴力對待立法院長韓國瑜，現在還要協商，根本不可行。

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徐巧芯說，賴清德是現任總統，又是民進黨主席，如果他當時要求民進黨立委尊重立法院長，事情不會搞成這樣，說不定有好幾條條文是可以重新修改方向，不見得要百分百堅持。問題是民進黨用汙辱、暴力、軟禁、綁架、偷表決卡、叫囂，甚至傷害國民黨委員的方式，現在還要協商，根本沒有空間了。

國民黨立委王鴻薇也說，國會改革都已經三讀通過，韓國瑜怎麼可能還自我閹割，推翻自己敲槌的法案？且五院當中，行政院長、司法院長都是賴清德的人，現在賴清德要出手協商，只是擺擺樣子，仗著人多要欺負韓國瑜，她呼籲賴清德先調解好自己人，不要搞朝野對立。

藍委徐宇甄也說，現階段行政、立法、監察三院紛真爭，源於朝野間不信任，不像是院際糾紛，認為賴清德若要進行院際溝通，不該只談國會改革修法，否則會讓人覺得找幫手圍剿立法院長韓國瑜。

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