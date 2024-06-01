屏東縣府舉辦國小學童潔牙比賽

屏東縣政府與屏東縣牙醫師公會今（1）日在屏東市仁愛國小舉辦國小學童潔牙觀摩賽，共28所學校、216位學生報名參加，縣長周春米也到場為小朋友加油打氣，比賽在仁愛國小太鼓表演中熱鬧展開。
記者莊全成／屏東報導
周春米表示，感謝牙醫師公會的支持，與縣府共同合作推動各項健康政策，長期到屏縣偏遠學校、社區提供醫療服務。這次透過國小學童潔牙比賽，不僅讓學校之間可以互相觀摩學習，學童在專業醫師的教導下，更能學習正確的潔牙方法和使用牙線的技巧，讓學童們在快樂中提升口腔健康知識，從小保護健康的牙齒。
比賽分為甲、乙兩組，甲組為一般學校組，乙組為全校六班以下的學校。比賽內容包括口腔衛生常識測驗、牙線操作及貝氏刷牙法等項目。學童吃下夾心餅乾後，使用牙線和牙刷進行潔牙，最後抹上牙菌斑顯示劑，由牙醫師進行口腔衛生檢查，檢測學生的牙菌斑指數。評選出個人成績優異者將頒發獎狀，團體成績優異者將頒發獎盃及獎金，優勝隊伍將代表屏東縣參加今年全國性潔牙比賽。
縣府教育處表示，屏東縣近三年國小學生的齲齒率逐年下降，且與全國平均齲齒率的差距逐漸縮小。小一學生從109學年初檢齲齒率45.86%進步到111學年的37.82%；小四學生從109學年的42.39%降至111學年的28.03%，顯示培養正確口腔保健觀念，能有效改善口腔健康。