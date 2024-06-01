屏東迎王平安祭典在台北國際觀光博覽會亮相

屏東縣府舉辦國小學童潔牙比賽

▲屏東縣政府與屏東縣牙醫師公會在屏東市仁愛國小舉辦國小學童潔牙觀摩賽。（圖／屏東縣府提供）
▲屏東縣政府與屏東縣牙醫師公會在屏東市仁愛國小舉辦國小學童潔牙觀摩賽。（圖／屏東縣府提供）

記者莊全成／屏東報導

屏東縣政府與屏東縣牙醫師公會今（1）日在屏東市仁愛國小舉辦國小學童潔牙觀摩賽，共28所學校、216位學生報名參加，縣長周春米也到場為小朋友加油打氣，比賽在仁愛國小太鼓表演中熱鬧展開。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲比賽分為口腔衛生常識測驗、牙線操作及貝氏刷牙法等項目。（圖／屏東縣府提供）
▲比賽分為口腔衛生常識測驗、牙線操作及貝氏刷牙法等項目。（圖／屏東縣府提供）
周春米表示，感謝牙醫師公會的支持，與縣府共同合作推動各項健康政策，長期到屏縣偏遠學校、社區提供醫療服務。這次透過國小學童潔牙比賽，不僅讓學校之間可以互相觀摩學習，學童在專業醫師的教導下，更能學習正確的潔牙方法和使用牙線的技巧，讓學童們在快樂中提升口腔健康知識，從小保護健康的牙齒。

比賽分為甲、乙兩組，甲組為一般學校組，乙組為全校六班以下的學校。比賽內容包括口腔衛生常識測驗、牙線操作及貝氏刷牙法等項目。學童吃下夾心餅乾後，使用牙線和牙刷進行潔牙，最後抹上牙菌斑顯示劑，由牙醫師進行口腔衛生檢查，檢測學生的牙菌斑指數。評選出個人成績優異者將頒發獎狀，團體成績優異者將頒發獎盃及獎金，優勝隊伍將代表屏東縣參加今年全國性潔牙比賽。

縣府教育處表示，屏東縣近三年國小學生的齲齒率逐年下降，且與全國平均齲齒率的差距逐漸縮小。小一學生從109學年初檢齲齒率45.86%進步到111學年的37.82%；小四學生從109學年的42.39%降至111學年的28.03%，顯示培養正確口腔保健觀念，能有效改善口腔健康。

屏東迎王平安祭典在台北國際觀光博覽會亮相

科技輔具展6月1日在勝利星村星星廣場展示

屏縣出現首例本土日本腦炎　縣府呼籲民眾加強防範

屏東縣優質愛文芒果評鑑頒獎典禮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代