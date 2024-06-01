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夏天「漲電費真相」台電終於說了！一堆人搞錯　省電20%招數曝光

▲夏天到來，從6月1日也就是今天，開始進入夏月用電的計價方式。（圖／取自pixabay）
▲夏天到來，從6月1日也就是今天，開始進入夏月用電的計價方式。（圖／取自pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

夏天到來，從6月1日也就是今天，開始進入夏月用電的計價方式，今年因為有調漲電價的關係，不少人都認為夏天到了電費恐怕會讓自己荷包大失血。不過對此，台電也出面解釋，其實雖然夏季電價今年有調整，但多出來費用當中，有7成都是因為用電量增加的關係，其實真正電價漲幅部分大概僅佔3成左右。

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台電「漲電價真相」曝光！7成原因是夏天用電量增加

台電仿效國際各個國家，包括美國、日本等，每年在6月至9月實施夏月電價制度，自1989年實施至今已超過30年，因為夏天使用冷氣空調，致使用電量增加，所以用電量相較非夏月會多上4成之多，而夏月的電價調漲，主要影響其實是用電超過1000度的用戶，但只佔整體住戶比例約2.4%。

台電解釋，台灣2023年每戶平均用電量約338度，而非夏月每戶平均用電量是301度。然而在夏季6月至9月因為氣溫上升，所以夏月平均用電量增至413度，讓電費平均增加大約430元，但其中有314元（73%）電費來自「用電量」相較非夏月期間高出4成，實際因為夏月電價調整而增加部分僅116元。

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▲台電解釋，夏月電費調漲的部分其實7成是受到「用電量增加」影響，電費調漲部分僅佔3成。（圖/台電提供）
夏月電價調漲拼省荷包！省電20％招數現學

台電也表示，夏月電價僅影響每月用電120度以上（一期2個月用電240度）的電費部分，經過統計，全國可是有382戶每月平均用電度是在120度以下，只要夏月維持平常用電習慣的話，其實影響都不會太多。

而到了夏天不外乎就是吹冷氣的季節，除了安裝變頻冷氣機外，記得冷氣溫度不要調太低，像是能吹「28度+電風扇」就不一定要開26度，可要記得冷氣每調高一度，就可以省下6%的電；另外定期清洗濾網、冷氣也相當重要，至少也能省下6%至10％不等的電哦！夏天來臨輕鬆省電20%以上。除了冷氣之外，家中如果有超過10年的老舊冰箱也可以直接汰換，包準夏天省電超有感。

▲冷氣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷氣可以開28度就不一定要開26度，差兩度可以省下12%冷氣運轉消耗的電量。（圖/記者張嘉哲攝）

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