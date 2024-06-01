夏天「漲電費真相」台電終於說了！一堆人搞錯　省電20%招數曝光

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台電仿效國際各個國家，包括美國、日本等，每年在6月至9月實施夏月電價制度，自1989年實施至今已超過30年，因為夏天使用冷氣空調，致使用電量增加，所以用電量相較非夏月會多上4成之多，而夏月的電價調漲，主要影響其實是用電超過1000度的用戶，但只佔整體住戶比例約2.4%。
台電解釋，台灣2023年每戶平均用電量約338度，而非夏月每戶平均用電量是301度。然而在夏季6月至9月因為氣溫上升，所以夏月平均用電量增至413度，讓電費平均增加大約430元，但其中有314元（73%）電費來自「用電量」相較非夏月期間高出4成，實際因為夏月電價調整而增加部分僅116元。
夏月電價調漲拼省荷包！省電20％招數現學
台電也表示，夏月電價僅影響每月用電120度以上（一期2個月用電240度）的電費部分，經過統計，全國可是有382戶每月平均用電度是在120度以下，只要夏月維持平常用電習慣的話，其實影響都不會太多。
而到了夏天不外乎就是吹冷氣的季節，除了安裝變頻冷氣機外，記得冷氣溫度不要調太低，像是能吹「28度+電風扇」就不一定要開26度，可要記得冷氣每調高一度，就可以省下6%的電；另外定期清洗濾網、冷氣也相當重要，至少也能省下6%至10％不等的電哦！夏天來臨輕鬆省電20%以上。除了冷氣之外，家中如果有超過10年的老舊冰箱也可以直接汰換，包準夏天省電超有感。