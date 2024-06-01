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歐冠／決賽2日凌晨開踢！14冠皇馬VS多特蒙德　巔峰之戰重點一覽

▲「歐冠之王」皇家馬德里（皇馬）將在決賽對陣多特蒙德，力拚隊史第15座歐冠冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲「歐冠之王」皇家馬德里（皇馬）將在決賽對陣多特蒙德，力拚隊史第15座歐冠冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2024歐洲冠軍聯賽（歐冠）決賽將於2日凌晨3點在倫敦溫布利球場登場，由西甲豪門皇家馬德里對陣來自德甲的多特蒙德，這是自2002年皇馬2：1擊退勒沃庫森以來，歐冠首次迎來西班牙與德國球隊的對決，本屆皇馬將追逐隊史第15座歐冠冠軍，而多特蒙德則是目標隊史第2座歐冠獎盃。

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歐冠決賽比賽資訊

時間： 6月2日（星期日）凌晨3點
地點： 倫敦溫布利球場
參賽隊伍： 皇家馬德里（西甲） vs 多特蒙德（德甲）

皇馬近況強勢　多特蒙德遇亂流

皇家馬德里在5月提前4輪奪得隊史第36座西甲冠軍，也是5年內的第3座冠軍，值得一提的是，皇馬在本賽季僅僅輸掉1場比賽；相比之下，多特蒙德在德甲賽季最後5場比賽僅取得2勝，以第五名作收，落後冠軍隊伍勒沃庫森27積分，寫下球隊自2014-15賽季以來在國內聯賽中的最差成績。

歐冠之王皇馬　對戰多特蒙德佔優勢　

皇家馬德里和多特蒙德在歐戰一共交手14次，皇馬戰績為6勝3敗佔據優勢，而兩隊前一次交手是在2017-18賽季的歐冠小組賽，當時皇家馬德里連贏兩場。

皇馬是歐冠歷史上最成功的球隊，在17次決賽中贏得14座冠軍。如果皇馬能夠在2日擊敗多特蒙德，將意味著他們的冠軍次數將超過排名第二的AC米蘭（7次冠軍）兩倍以上。

多特蒙德唯一的歐冠冠軍是在1996-97賽季，當時他們在決賽中爆冷擊敗尤文圖斯。多特蒙德在2012-13賽季再次闖進歐冠決賽，但最終輸給同樣來自德甲的拜仁慕尼黑。

▲皇馬邊鋒Vinicius Junior在歐冠出賽9場，貢獻5個進球和5次助攻，考驗多特蒙德的後防線。（圖／美聯社／達志影像）
▲皇馬邊鋒Vinicius Junior在歐冠出賽9場，貢獻5個進球和5次助攻，考驗多特蒙德的後防線。（圖／美聯社／達志影像）
誰來守Vinicius Junior？ 　多特防線老將坐陣

巴西邊鋒Vinicius Junior是當今足壇最致命的射手之一，在皇馬奪冠之路上扮演關鍵角色，本場比賽他將面對多特蒙德Julian Ryerson，這位挪威國腳在4強成功封鎖巴黎聖日耳曼頂級球星Kylian Mbappe。

皇馬Vinicius Junior在歐冠出賽9場，累計貢獻5顆進球和5次助攻，這位23歲的球員擁有寶貴的「大賽經驗」，而多特蒙德的防線除了Julian Ryerson之外，後防線還有老將Mats Hummels坐陣。

千萬別錯過！　皇馬中場大師Kroos最後一役　

效力皇馬的德國國腳Toni Kroos被認為是本世代最好的中場之一，他計劃在今年夏天歐洲盃結束後退役，因此這場歐冠決賽將是他為皇馬效力的最後一戰。至於另一位中場球星Marco Reus將在賽季結束後離開多特蒙德，結束他在德甲的12年生涯。

▲皇馬中場Toni Kroos迎來歐冠生涯最後一舞，他將於今年歐洲盃結束後退役。（圖／美聯社／達志影像）
▲皇馬中場Toni Kroos迎來歐冠生涯最後一舞，他將於今年歐洲盃結束後退役。（圖／美聯社／達志影像）

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