歐冠／決賽2日凌晨開踢！14冠皇馬VS多特蒙德　巔峰之戰重點一覽

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時間： 6月2日（星期日）凌晨3點
地點： 倫敦溫布利球場
參賽隊伍： 皇家馬德里（西甲） vs 多特蒙德（德甲）
皇馬近況強勢 多特蒙德遇亂流
皇家馬德里在5月提前4輪奪得隊史第36座西甲冠軍，也是5年內的第3座冠軍，值得一提的是，皇馬在本賽季僅僅輸掉1場比賽；相比之下，多特蒙德在德甲賽季最後5場比賽僅取得2勝，以第五名作收，落後冠軍隊伍勒沃庫森27積分，寫下球隊自2014-15賽季以來在國內聯賽中的最差成績。
歐冠之王皇馬 對戰多特蒙德佔優勢
皇家馬德里和多特蒙德在歐戰一共交手14次，皇馬戰績為6勝3敗佔據優勢，而兩隊前一次交手是在2017-18賽季的歐冠小組賽，當時皇家馬德里連贏兩場。
皇馬是歐冠歷史上最成功的球隊，在17次決賽中贏得14座冠軍。如果皇馬能夠在2日擊敗多特蒙德，將意味著他們的冠軍次數將超過排名第二的AC米蘭（7次冠軍）兩倍以上。
多特蒙德唯一的歐冠冠軍是在1996-97賽季，當時他們在決賽中爆冷擊敗尤文圖斯。多特蒙德在2012-13賽季再次闖進歐冠決賽，但最終輸給同樣來自德甲的拜仁慕尼黑。
誰來守Vinicius Junior？ 多特防線老將坐陣
巴西邊鋒Vinicius Junior是當今足壇最致命的射手之一，在皇馬奪冠之路上扮演關鍵角色，本場比賽他將面對多特蒙德Julian Ryerson，這位挪威國腳在4強成功封鎖巴黎聖日耳曼頂級球星Kylian Mbappe。
皇馬Vinicius Junior在歐冠出賽9場，累計貢獻5顆進球和5次助攻，這位23歲的球員擁有寶貴的「大賽經驗」，而多特蒙德的防線除了Julian Ryerson之外，後防線還有老將Mats Hummels坐陣。
千萬別錯過！ 皇馬中場大師Kroos最後一役
效力皇馬的德國國腳Toni Kroos被認為是本世代最好的中場之一，他計劃在今年夏天歐洲盃結束後退役，因此這場歐冠決賽將是他為皇馬效力的最後一戰。至於另一位中場球星Marco Reus將在賽季結束後離開多特蒙德，結束他在德甲的12年生涯。