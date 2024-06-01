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北藝大校長開箱「超大辦公室」！豪華內部照曝　惹怒學生留言狂酸

▲北藝大校長陳愷璜日前接受媒體採訪，他公開豪華辦公室內部，裡頭不僅空間超大，還擺放許多巨大裝置藝術，照片曝光後惹怒大票北藝大學生。（圖／翻攝自Google Maps）
▲北藝大校長陳愷璜日前接受媒體採訪，他公開豪華辦公室內部，裡頭不僅空間超大，還擺放許多巨大裝置藝術，照片曝光後惹怒大票北藝大學生。（圖／翻攝自Google Maps）

記者賴禹妡／綜合報導

台北藝術大學（北藝大）校長陳愷璜日前接受媒體採訪，他公開豪華辦公室內部，裡頭不僅空間超大，還擺放許多巨大裝置藝術，照片曝光後惹怒大票北藝大學生，紛紛留言指出校內不只宿舍漏水、缺位，還有許多地方需要整修，希望校長能聽聽學生的心聲。

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《VERSE》報導指出，陳愷璜擔任北藝大校長7年，剛上任時原本的校長室讓他備感壓迫，因此將行政大樓一處倉庫改建為新的校長室，還笑稱自己是「躲在倉庫裡面的校長」。只見照片中，校長室空間相當大，裡頭擺放多座木雕等巨大裝置藝術，還有沙發、巨型書櫃、會議桌，全是藝術家出身的陳愷璜規劃，目的是為了讓作品與整個空間對話。

▲（圖／翻攝自IG）
▲陳愷璜擔任北藝大校長7年，剛上任時原本的校長室讓他備感壓迫，因此將行政大樓一處倉庫改建為新的校長室，豪華內部照曝光後，卻引起大票學生不滿。（圖／翻攝自IG）
沒想到，該則貼文卻惹怒眾多北藝大學生，不少學生在貼文下方留言「有這麼大的書櫃，卻沒有學生可以住宿的補救跟空間」、「喜歡跟空間對話，但不喜歡跟學生對話」、「校長我研宿房間洗手台天花板一直漏水，漏到天花板都變黑色的了，報修之後的解法是在天花板上面放水桶接水，再請人每個禮拜進房間打擾倒水桶裡接滿的水喔」。

而該媒體疑似一度將文章下架、刪除，再次掀起一波輿論熱度，事後該則報導重新上架IG，引來大量北藝大學生寫下多則「報修」留言，與豪華的校長室形成強烈對比。對此，校方也發聲明回應，校舍確實有老舊漏水問題，已花費超過億元進行校舍修繕，陳愷璜今天也指示成立溝通小組，立即啟動溝通機制化解學生誤解，任何對北藝大發展有利的建議，北藝大都虛心接受。但是未經查證的偏頗言論，校方也會保留法律追溯權。


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