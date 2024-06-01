綠議員質詢晴空匯火警 稱2勇消「冤死」！基層警義消怒灌爆臉書
新竹市「晴空匯」豪宅大樓上月26日晚間發生火災，金山分隊消防員李詠真、周立鑫不幸殉職，公祭訂於5日。民進黨新竹市議員曾資程在議會質詢晴空匯火警事件，稱有消防員爆料指殉職消防員「冤死」，要求消防局長李世恭查明真相。此言論引發多位消防員、義消不滿，紛紛在曾資程的臉書留言要求道歉，認為他指責消防同仁見死不救。曾資程反駁有提到「害死同仁」、「見死不救」，請特定政黨不需要再帶風向。
記者何哲欣／台北報導
曾資程在臉書回應，他是針對陳情內容請消防局長及都發處長進行查證及說明：1.建置一套高樓層滅火救災疏散SOP，並根據此SOP列入定期消防演練中。2.連絡消防員退出的機制是不是還可以再精進？連絡管道除了無線電還有沒有其他的管道？
曾資程也說，3.樓層管道間的防火填充，有沒有符合建築法規相關規定？主電源、備用電源有沒有共用管道間？是不是其他大樓也要徹底的檢查，以避免再發生相同的事情。4.在整個救災環節中，如何去檢討改進、提出精進的作法，避免遺憾的事情再次發生？
曾資程否認有提到見死不救，不過他收到消防員爆料，稱當天救災現場未落實安全管理，也未能及時掌握有同仁失聯，且殉職學長生前曾透過無線電發出5、6次呼救，質疑2人是「冤死」。基層消防員不滿，曾資程拿到不具名的爆料就公開唸出來，等於也認同其他救災弟兄見死不救，要求道歉。