LE SSERAFIM采源求情《Running Man》：原諒我爸吧！池錫辰好拍謝
韓國女團LE SSERAFIM成員Sakura（宮脇咲良）、金采源、Kazuha（中村一葉）日前到節目《Running Man》作客，這集以「穿越過去一起成富翁」為主題，LE SSERAFIM分別帶領主持群完成舞蹈挑戰，並依照排名給予投資資金。原本抽到簡單舞蹈歌曲而信心滿滿的金采源，卻因為同組的池錫辰不擅記住動作而感到煩惱，她只好化身嚴師，對池錫辰展開一對一的教學補課，更不厭其煩緊盯動作，2人之間的可愛互動就像父女，池錫辰因此被稱為「超齡練習生」，池錫辰還因為動作慢半拍，無法獲得評審青睞，金采源不忍頻幫他求情：「原諒我爸爸吧！」在池錫辰努力練習下，最終成功完成舞蹈挑戰。
記者陳雅蘭／綜合報導
相較於不擅舞蹈的池錫辰，過去對跳舞抱持野心的劉在錫，在得知要舞蹈挑戰就躍躍欲試，更馬上跳起金鍾國的成名曲《可愛》，一旁的LE SSERAFIM也表示知道這首歌，並跟著一起跳，讓原唱金鍾國感到相當神奇。
劉在錫因為抽到比較難的歌曲，只能把一切希望寄望在宮脇咲良身上，不過開頭的第一個動作，就讓宮脇咲良甘拜下風，更直呼「我是舞痴」，自認是努力派的她，言論讓同組成員震驚，劉在錫更向金采源確認「舞痴」事實，金采源轉而向宮脇咲良喊話：「不是跟妳說別露餡嗎？」劉在錫便立馬向製作單位爭取「更換挑戰歌曲」。
過去有長達15年芭蕾舞經歷的中村一葉，節目中表演芭蕾舞經典轉圈，優雅身姿讓哈哈發自內心讚嘆「真的超美」，而過去立志當芭蕾舞者的中村一葉，轉為練習生的時間加上出道才2年，就有相當好的成績，聽聞她的此番經歷，池錫辰語重心長說：「才2年就這麼成功，妳真的運氣很好。」此言論一出引來成員砲轟，劉在錫毫不留情回虧：「錫辰哥，你能主持《Running Man》也是運氣好，要不然你現在就只是待在家裡了。」
此集《Running Man》大家不改過往本性，投資方面依舊瘋狂梭哈，賭上全部的財產，有的人成為富豪，有的人則一夕破產，劉在錫就像宋仲基所演的《財閥家的小兒子》化身為「劉導俊」，精確的投資眼光，讓他和團隊順利成為第一名，累積擁有7300億韓元，劉在錫問同隊的宮脇咲良，如果有這筆錢會想做什麼？結果宮脇咲良秒回：「什麼都不做。」更表示再也不跳LE SSERAFIM的舞，幽默的回覆笑翻眾人。該集內容將於6月2日晚上6點在中天綜合台播出。