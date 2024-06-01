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派偉俊、理想混蛋開唱秒殺！他爆「後台還有票」1招傳授搶買祕訣

▲派偉俊（右圖）、理想混蛋演唱會今日開賣隨即秒殺，理想混蛋自爆「後台還有票」會釋出，教歌迷刷頁面搶購。（圖／理想混臉書、杰威爾音樂）
▲派偉俊（右圖）、理想混蛋演唱會今日開賣隨即秒殺，理想混蛋自爆「後台還有票」會釋出，教歌迷刷頁面搶購。（圖／理想混臉書、杰威爾音樂）

記者黃雅琪／綜合報導

人氣樂團「理想混蛋」由主唱雞丁、吉他手阿哲、鼓手可沛與吉他手建廷組成，「換日線 Bestart」2024巡迴演唱會今（1）日上午10點14分開賣，總共9場演出的門票瞬間秒殺，理想混蛋在臉書發文提醒，沒搶到票的粉絲可以多刷幾次訂票頁面，有機會搶到未結帳的票券被釋出！另一位創作歌手派偉俊，等了9年終於推出的個人演唱會也在今日開賣，人氣超旺同樣銷售一空。

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▲理想混蛋「換日線 Bestart」巡迴演唱會7月開跑，9場演出今日銷售一空。（圖／理想混蛋臉書）
▲理想混蛋「換日線 Bestart」巡迴演唱會7月開跑，9場演出今日銷售一空。（圖／理想混蛋臉書）
理想混蛋9場演出秒殺　曝光後台還有零星票券

理想混蛋2024巡迴演唱會「換日線 Bestart」，9場演出今日開賣全數售完，官方臉書發文表示：「全場次票券秒殺完售！為了要走訪更多城市、和更多小混蛋（粉絲名）們面對面，我們特別安排了9場中小型場館的演出，謝謝小混蛋們再次讓我們秒殺，大感動！好期待7月與你們一一相見！」

他們希望沒有買到票的「小混蛋」也不要難過，未來還有很多見面的機會：「為了回應大家的熱情，我們也準備了一份要送給你們的禮物，下星期就會開始『陸續』揭曉囉！敬請期待！」最後還透露搶買零星票券的方法，提到訂票系統後台仍有少量未結帳票券，將會依照系統流程自動釋出：「還沒有買到票的小混蛋，可以多刷幾次頁面試試看唷！」

▲派偉俊首場個人演唱會今日開賣，票券隨即被歌迷搶購一空。（圖／杰威爾音樂）
▲派偉俊首場個人演唱會今日開賣，票券隨即被歌迷搶購一空。（圖／杰威爾音樂）
派偉俊等了9年開個唱　今日開賣迅速秒殺完售

創作歌手派偉俊（Patrick Brasca）出道9年，終於將於7月4日於Zepp New Taipei舉辦個人首場售票演唱會「Dreaming Out Loud」，門票於今日下午1點開賣立即秒殺！聽聞好消息的派偉俊又驚又喜表示：「非常開心！因為等了很久，然後歌迷也一路支持了很久！一直以來都很想讓他們參與一場專屬於我自己個人的演唱會。」誓言要以最精彩的演出回報粉絲的愛：「來吧！不會讓你們失望的。」

「Dreaming Out Loud」演唱會邀來知名音樂人海大富擔任音樂總監，屆時多首歌曲將重新編曲成現場版，帶來耳目一新的視聽體驗，派偉俊也透露有「小練舞蹈」，將展現更多不同以往的舞台魅力：「希望大家看完會留下很深刻的印象，最重要的是玩得開心。」

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