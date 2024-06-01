狄鶯飛泰國精神病院！一見孫安佐痛哭：他被下蠱　找阿西妻救兒子

許聖梅開砲了！批狄鶯鬧離婚、下蠱說　「為了洗孫安佐呼麻風向」

▲狄鶯（左）指孫安佐（右）被下蠱，還放話要跟孫鵬離婚，許聖梅看不下去，質疑她是為轉移兒子呼麻的焦點。（圖／記者朱永強攝）
▲狄鶯（左）指孫安佐（右）被下蠱，還放話要跟孫鵬離婚，許聖梅看不下去，質疑她是為轉移兒子呼麻的焦點。（圖／記者朱永強攝）

記者楊穎軒／綜合報導

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐4月赴泰國普吉島旅遊，疑似食用大麻後精神渙散，闖入民宅後裸露臀部和下體，遭到泰國警方逮捕，最終和屋主和解。今（1）日有媒體報導，狄鶯稱兒子被下蠱才會出現怪異行徑，回台灣後不吃、不睡還想尋短。針對狄鶯的言論，資深媒體人許聖梅直言：「媽媽為了洗兒子呼麻脫序醜聞，來逆轉風向...」

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據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯直指孫安佐去泰國旅遊，被他網美前女友阿乃的友人下蠱，她飛到當地精神病院，簽下切結書，5月9日把兒子帶回台灣，但孫安佐像中邪般不吃、不睡，只想往外衝，甚至試圖輕生，看身心科找不出病因，狄鶯找上陳博正（阿西）老婆幫兒子去蠱，目前恢復8成，已經可以開車。

▲狄鶯（左）妙用乞丐談教養，警告網友不要污衊孫安佐（右）。（圖／狄鶯臉書）
▲狄鶯（左）相當疼愛孫安佐，曾經警告網友不要汙衊兒子。（圖／狄鶯臉書）
另據報導，狄鶯不滿帶孫安佐返家時，老公孫鵬的姊姊看見孫安佐彷彿見到鬼，趕緊叫兒子來接她逃離孫家，特別點名大姑跟大姑兒子忘恩負義，她感到相當心寒，揚言等孫安佐完全復原後，打算跟孫鵬離婚。據《TVBS新聞網》報導，狄鶯大姑的製作人兒子陳柏成，認為這些都是狄鶯的情緒發言，一切子虛烏有，若對方再講出不實言論，不排除提告。

許聖梅稍早在私人臉書發文：「媽媽為了洗兒子呼麻脫序醜聞，竟然用被人下蠱、鬧離婚來逆轉風向...」有網友說，媽媽才是最大的問題所在，她回覆：「兒子是成人了，自己要負責，只是這麼多荒謬的言論，實在讓人覺得瘋狂」、「站在媽媽的立場，千錯萬錯都是別人的錯，只有我兒子最可憐」、「孫安佐說他很累，台灣人對他們這一家也很累了，三不五時來一波！」

▲許聖梅對狄鶯的發言嗤之以鼻，感嘆孫安佐已經成年，要對自己的行為負責。（圖／許聖梅臉書）
▲許聖梅對狄鶯的發言嗤之以鼻，感嘆孫安佐已經成年，要對自己的行為負責。（圖／許聖梅臉書）
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