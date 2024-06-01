許聖梅開砲了！批狄鶯鬧離婚、下蠱說　「為了洗孫安佐呼麻風向」

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另據報導，狄鶯不滿帶孫安佐返家時，老公孫鵬的姊姊看見孫安佐彷彿見到鬼，趕緊叫兒子來接她逃離孫家，特別點名大姑跟大姑兒子忘恩負義，她感到相當心寒，揚言等孫安佐完全復原後，打算跟孫鵬離婚。據《TVBS新聞網》報導，狄鶯大姑的製作人兒子陳柏成，認為這些都是狄鶯的情緒發言，一切子虛烏有，若對方再講出不實言論，不排除提告。
許聖梅稍早在私人臉書發文：「媽媽為了洗兒子呼麻脫序醜聞，竟然用被人下蠱、鬧離婚來逆轉風向...」有網友說，媽媽才是最大的問題所在，她回覆：「兒子是成人了，自己要負責，只是這麼多荒謬的言論，實在讓人覺得瘋狂」、「站在媽媽的立場，千錯萬錯都是別人的錯，只有我兒子最可憐」、「孫安佐說他很累，台灣人對他們這一家也很累了，三不五時來一波！」
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