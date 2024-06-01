家暴男擀麵棍毆妻！胸腔出血肋骨斷裂、視力剩0.1 嚴重傷勢曝
台中市刑大進行網路巡邏，發現一名女子遭41歲紀姓男子嚴重家暴，胸腔出血、肝腎臟嚴重受損，兩邊肋骨皆有斷裂，左眼險些失明，還被威脅不能報警，女子親友不忍將傷勢PO網求助，警方成立專案小組調查，警訊後將紀男依違反家庭暴力防治法及刑法重傷罪，移送臺中地檢署偵辦、起訴，台中地院依重傷害罪將他判刑4年。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，紀男和被害人育有2子，兩人經營網路事業，紀男因為生活瑣事或工作細故，常以徒手及桿麵棍毆打被害人妻子，前年9月，妻子被打後曾經報案，後來和紀男前往地檢署撤回告訴，不料，去年10月15日紀男再度動手毆妻，導致她胸腔出血、肝腎臟嚴重受損，兩邊肋骨斷裂，左右兩側下顎骨骨折、雙側下眼眶併臉頰腫脹瘀血，全身幾乎是傷，左眼視網膜剝離，矯正視力僅剩0.1，右眼視網膜裂孔。
紀男還威脅妻子不准報案，也不准娘家親友關切，並控制其通信、人身自由，直到婦人的朋友看不下去氣憤報警，將婦人緊急送醫，引起警方關注前往紀姓男子家將他拘提，紀男被依家暴和刑法重傷害罪起訴。
台中地院審理此案時，太太心軟寫書狀聲明替先生求情，希望法院網開一面，減輕依重傷害罪輕判紀男4年徒刑，全案仍可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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