KID野人火鍋倒第2家！改「吃到飽」也沒救 林口店突宣布6/11關門
藝人KID（林柏昇）2016年投資副業「野人火鍋」，從市民大道總店開始拓展到林口、花蓮、新竹、三峽、中和等共6家店，因主打高級和牛及新鮮海鮮，加上營業到半夜，是不少夜貓族的口袋名單之一，不過，繼中和四號公園店3月宣布關門後，林口店昨（31）也突宣布「因諸多因素考量，將於6/11結束營業」，成年今年第2家關門的野人火鍋。
記者徐銘穗/綜合報導
「野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 林口」上月13日才宣布，消費模式改成吃到飽，共有799元（安格斯牛）、999元（頂級和牛）兩種吃到飽方案，最後收客時間也調整為晚上9點，營業時間也延後，從11點半延後為中午12點，只是推吃到飽第2天就因「作業模式出狀況」，兩度緊急公告暫停營業。
未料，野人火鍋林口店粉專昨突貼出公告，「我們野人火鍋林口店因諸多因素考量，將於6/11結束營業，所以6/10會是最後一個營業日（端午連假結束）。不論您是常客、熟客還是新客，敬請把握野人林口店的最後10天哦！」
由於野人火鍋林口店才改吃到飽消費模式不到半個月，有饕客留言質疑「才換成吃到飽就要結束營業，是在清庫存嗎？」對此，店家回覆「吃到飽是野人週年慶活動，且全部分店都在進行中，更何況品項基本上都與先前的套餐模式有所不同，不存在您所說清庫存之說哦。」
不少饕客感到不捨，嘆道「好可惜啊！東西好吃，服務生親切有禮，重點對狗勾灰熊友善！」紛紛揪團要怒吃一波。不過也有人認為，靠著藝人光環的店總是如此，不意外，直言「沒辦法，同樣價位林口人會去吃藏王」。
2021年時，邰智源曾在《木曜4超玩》關心KID火鍋店的近況，KID自嘲地說出一天營業額只有3000元，表情盡顯無奈。未料，疫情過去了，先是中和店在3月關門，林口店又將在6月11日結束營業，令人遺憾。目前未能取得KID對此的回應。