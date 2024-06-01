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批民眾黨如蚵仔臭掉的海鮮鍋　柯文哲前幕僚曝：白委不滿意度最高

▲吳靜怡表示，柯文哲領導的民眾黨，彷彿蚵仔臭掉的海鮮鍋，新政治變成腥政治。（圖／記者陳明安攝，2024.05.31）
▲吳靜怡表示，柯文哲領導的民眾黨，彷彿蚵仔臭掉的海鮮鍋，新政治變成腥政治。（圖／記者陳明安攝，2024.05.31）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨政黨、民眾黨立委問政表現支持度下滑，對此，民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡表示，可見青鳥行動後，傷害最大的就是民眾黨，並諷刺「柯文哲領導的民眾黨，彷彿蚵仔臭掉的海鮮鍋，新政治變成腥政治」。

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吳靜怡在臉書上指出，依據民進黨立委黃珊珊於選前1月公佈封關民調，民眾黨的政黨支持度有23.9%，至今，政黨支持度民眾黨僅剩下11.3%，民調數據來自同機構，樣本來自手機，居然在選後4個月，可以衰退整整10%，而民眾黨在立委問政表現上，認為非常滿意的有1.5%，非常不滿意的有18.5%，是三個政黨中非常不滿意的最高。

吳靜怡說，這份民調的調查區間為於2024年05月27至30日，可見青鳥行動後，傷害最大的就是民眾黨，因為這次社會運動輪廓普遍是年輕人、中間選民，跟部分民眾黨支持者輪廓相同，而且主導這次國會擴權法案的是民眾黨立委黃國昌，有4成33表達不贊成，所以對民眾黨有絕大影響。

吳靜怡提到，柯文哲在談到佈局2026時，又提到2028要參選總統，還沒檢討假老二民調又想選總統，難道2024選這麼差，沒有人需要出來負責？現在這麼頹勢的民眾黨又要欺騙小草們參政，不久搞不好又要出書再賺一筆，「只能說，有柯文哲這種人，怪不得，台灣詐騙會這麼猖獗！」

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