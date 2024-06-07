神準靈數測驗！選你最有感覺的數字　預知6月的能量運勢與提醒

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選擇147的朋友
在6月份你會很有做事的能力，很多事情都能夠一步步的進行，也會看到成果，很多想法會被實踐出來，執行能力很強，但是在同時要提醒你的是，過程中要多一些彈性，不要太過堅持己見，以免被困在自己所設立的框架中，當你卡住的時候，也許多些創意，試著用不同的想法去思考，你就會覺得一切變得有趣又流暢了喔！
選擇286的朋友
6月份會有比較多合作的機會，合作也會滿順利的，很有機會達成你設定的目標，但也會透過合作的過程當中，感受到人之間的善意和溫暖，目標的達成是要透過用心與真實的展現，並且在過程中學會傾聽他人感受及建議，當你願意如此時，結果的顯化就會按照你預期中的去進行喔！
選擇351的朋友
這個月會是個活力充沛的月份，你有機會去嘗試不同的改變、或是新的挑戰會出現，當你願意去嘗試改變或是冒險時，將會從中得到更多創意的點子，而你願意放手享受生命，也就有機會感受到很多事情都會轉動起來，好像變得很順利，透過這些體驗，你會有更認識自己內在的機會，並且有勇氣活出真實的自己喔！
選擇962的朋友
這個月你會感覺到好像周遭突然有很多人需要你的付出，而你也會願意伸出援手，不斷的付出和給予，但要注意你有沒有過度的犧牲奉獻了，這會讓你感覺到不舒服，雖然你是願意給與的，還是要多回到自己的身上，去感受一下自己要的是什麼，不要太把別人的感受放在自己前面去考慮了。不過在付出的過程當中，你也是會感受到他人的善意回饋，感受到愛的能量，建議好好地為自己設立界線，在付出中找到平衡喔！