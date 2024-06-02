12星座一周運勢／水瓶運勢旺、工作大發　雙魚互動好、感情回溫

🟡牡羊座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周人際方面小心成為拒絕往來 戶，雖然也有關心你的人，但是大多會抱持著距離。工作上比較沒機會；感情上小心你的桃花對你冷感、不來電。
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🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常。
這周小心事情不順利，或是無法開始、成行，而且有些小人運。工作上「微小人」；感情上對你不錯的對象有第三者嫌疑，另一部分比較穩定的對象你可能不考慮。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周會有不小的失落感，有一種期待落空的感覺或事件。工作上小心業績不佳；感情上愛苗轉眼即逝，被冷落。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周常常需要溝通、討論，事情有很大的成長空間。工作上狀況好很多；感情上把關係拉回來，逐漸升溫，
🟡獅子座
本周運勢重點，工作，
這周工作方面小心業績、環境不佳，沒有發展的空間。工作上注意業績不佳；感情上目前沒有桃花，也沒有桃花運，不是適合談戀愛的時候，有對象的可能挽回不了對方的心。
🟡處女座
本周運勢重點，工作。
這周是微微的黑馬，隱隱透出你的優勢，但是結果沒有那麼快。工作上競爭強烈；感情上有機會挽回對方。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周小心太過被動錯過好機會。工作上需要你勤勞一點；感情上有小爭吵，但無損對方的感覺，你會有點冷淡。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面顯得有點冷清，另外注意業績不理想。工作上狀況平平；感情上目前沒有桃花，要多多活躍在人群裡。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、日常。
這周感情方面你的對象對你很不錯，任勞任怨，可以考慮一下。工作上沒有行動力、沒有動力；感情上目前的對象你都看不太上眼。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周工作方面過程還不錯，但是小心最後落空。工作上注意業績不佳；感情上跟你的對象沒有結果。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周運勢很好，而且穩定，可以發揮的空間很大，工作上狀況不錯，全力衝刺中；感情上關係恢復。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、日常。
這周感情方面雙方會有良好的溝通、互動，相信結果不錯。工作上事情還有成長性；感情上互動良好，有回溫的跡象。
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