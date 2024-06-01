黃仁勳給小葉調一下！葉君璋親自出馬　「開球時請閉眼」笑翻全場

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黃仁勳來台刮起旋風，所到之處都引起巨大關注。儘管這不是黃仁勳第一次開球，但他還是相當慎重看待，賽前非常認真練投，並且由味全龍總教練葉君璋親自出馬練投，給予這位「3兆男」最高規格。
練投過程中，葉君璋協助調整黃仁勳投球動作，在接受「小葉特調後」，黃仁勳修正控球偏高問題，精準投入葉君璋手套位置，讓葉總頻頻點頭，也展現出黃仁勳對待每一件事都全力以赴的態度。
黃仁勳致詞秀台語 讚台灣是AI浪潮的中心
黃仁勳一改往日穿著黑皮衣的形象，穿著味全龍93號球衣走向投手丘，現場觀眾爆發出熱烈的掌聲與歡呼聲，「大家好！我是黃仁勳，我在台灣出生，在美國長大，中文在美國學的，我不會說太多，很榮幸擔任開球嘉賓，這麼多人在看，有一點緊張。」黃仁勳在致詞時還秀了一段台語，提到自己前一晚興奮到睡不著，還說「開球時請閉眼」讓全場笑翻。
黃仁勳表示：「我想告訴你們，我非常感激你們讓我和我們的公司NVIDIA在台灣如此受歡迎，台灣是NVIDIA非常珍視的合作夥伴，包括台積電、鴻海、廣達、仁寶、英業達、緯創等企業，還有許多支持我們並與我們合作近30年的夥伴，我想感謝你們，讓我們如此受歡迎。」
「對台灣來說，這是非常激動人心的時刻，我們正處於一個AI的時代的開端，而台灣正處於這個時代的中心，」黃仁勳接著說，「這是一個非常令人興奮的一週，因為我們將與合作夥伴們一起慶祝新產品、新策略和未來成長的新機會，所以我想感謝你們所有人，感謝你們歡迎我並始終敞開心扉接納我，謝謝你們。」
黃仁勳人氣爆棚 林智勝掏手機自拍
在全場球迷的吶喊下，黃仁勳將球精準投進林智勝的手套中，瞬間響起震耳欲聾的歡呼聲與喝彩聲。隨後，林智勝還拿出手機與黃仁勳自拍留念。
因黃仁勳的高人氣與今晚「龍象大戰」的傳統好戲，票房開紅盤，今日味全龍更臨時加開了內野L5區域，但現場依然人潮洶湧，賽前排隊人龍綿延數十公尺，除了欣賞精彩的「龍象大戰」，也希望能一睹這位「AI教父」的風采。