92歲張忠謀第一次逛夜市！眾挖「台積電創辦史」秒懂：不算太離譜
台積電創辦人張忠謀日前與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、廣達董事長林百里、聯發科董座蔡明介等人聚餐，整桌驚人身價引起熱議。而眾人吃完飯去寧夏夜市「續攤」，這也是92歲張忠謀此生第一次體驗逛夜市，不少網友挖出張忠謀的經歷，驚呼他竟然54歲才第一次來台。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在Dcard發文，他以「有沒有張忠謀54歲以前沒來過台灣的卦？」為題，表示雖然靠著台積電股票賺了不少，但對於一手創辦護國神山的傳奇人物張忠謀卻不太了解，查了網路資料才知道，原來張忠謀18歲以前都在中國成長及讀書，後來到美國取得麻省理工機械工程學士、碩士，以及史丹佛大學電機工程博士學位。
之後張忠謀就在美國工作，還拿到美國國籍，直到1985年獲延攬擔任台灣的工研院院長兼任聯電董事長，這時才第一次踏上台灣的土地。「所以說，昨天是張忠謀長達92年的傳奇人生中，第一次體驗逛台灣夜市，應該也不算太離譜吧，有沒有卦？」
貼文一出，立即掀起網友熱議，「張忠謀本來就是外省人啊！但他對台灣的認同感和歸屬感是真的很高」、「他就是典型的中華民國裔美國籍，另外一個相近的例子是旅日的王貞治，不過他更厲害沒有拿日本護照，敬佩」、「對張爺爺有興趣可以去找一本叫『器識』的書，裡面滿多他的卦」。
張忠謀創辦台積電成為傳奇人物
事實上，張忠謀1983年離開待了將近25年的德州儀器，被通用儀器聘為營運長一年後，又因認清「不適合」而離開。「台灣科技教父」李國鼎曾在這時向他提出工作邀約，但張忠謀認為財務不穩，不願冒險來台，直到3年後李國鼎再次找上他，這時張忠謀已做好準備，並在1985年成為工研院院長。李國鼎隨即又分派第二份工作，就是在台灣創辦一間半導體公司，張忠謀這才開啟台積電傳奇人生。