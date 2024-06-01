促身心障礙者就業權益！高雄市政府勞工局舉辦職業重建展望論壇

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高雄市政府勞工局局長周登春表示，職業重建包括就業轉銜、職業輔導評量、就業服務、職務再設計及創業輔導等，希望藉由此次職業重建展望論壇，分析比較各國企業進用身障者的政策，與如何提升身障者體適能等議題進行討論、交流，期能引導未來職業重建政策發展方向，共同強化身心障礙朋友的就業權益。
周登春說，身心障礙朋友進入勞動市場的困難性，較一般勞工需要面臨更多的挑戰，而重視並增進弱勢者的就業權益，是勞工局長期以來責無旁貸的施政重點，包括成立國內首座專責辦理身心障礙職業訓練的公立機構─博愛職業技能訓練中心，積極致力於身心障礙與弱勢族群多元化的職業重建服務，並提供進入勞動市場的協助，希望未來可以結合更多的資源，持續改善就業環境，並透過與企業及非營利組織共同合作，協助開發更多適合的就業技能和職缺，幫助更多身心障礙朋友能順利穩定在勞動市場上就業。
會中，邀請相關領域之學者籃瓊妙、葉秀珍、林珮如，分享職場上可以合理調整的各個面向，與如何從軟硬體方面協助身心障礙朋友就業，藉由分享實務上對身障者的合理調整案例，幫助與會者更加瞭解如何運用合理調整與再設計的相關措施，並以企業角色與身心障礙者勞動政策之跨國比較為議題，分析歐美國家在社會政策和企業責任上，如何落實身障就業權益的策略，啟發與會來賓對身心障礙勞動政策的不一樣思考面向。