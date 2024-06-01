《繁花》胡歌、唐嫣爭搶帝后！上海電視節白玉蘭獎入圍名單一次看
上海電視節日前終於公布了第29屆白玉蘭獎入圍名單，其中由胡歌與唐嫣主演的《繁花》橫掃9項提名，成為本屆最大贏家，包括王家衛爭最佳導演、胡歌提名影帝、唐嫣搶影后、董勇及范湉湉也都入圍最佳男女配角，還有最佳電視劇、最佳編劇、最佳攝影，以及最佳美術。而其他優秀作品《大江大河之歲月如歌》、《父輩的榮耀》、《追風者》等也都入圍最佳電視劇獎。
記者施以慧／綜合報導
這次達成大滿貫的戲劇《繁花》，不僅熱度狂飆，演員的高顏值也成為劇迷們討論的重點之一。這部香港名導王家衛執導，改編自同名小說的夯劇，劇情講述由胡歌飾演的「阿寶」在1990年代的上海，從工人成為一代商業奇才「寶總」的故事，由於情節緊湊，加上取景全在上海，場景佈置相當用心，順利成為話題戲劇，也毫無懸念一舉入圍了最佳戲劇、導演等所有獎項，風光備至。
影后的入圍者除了唐嫣以外，還有以大爆劇《長相思第1季》的楊紫，以及以《不完美受害人》搶獎的周迅；而與胡歌爭搶影帝的，則是《追風者》的王陽和《漫長的季節》的范偉。另外，白玉蘭獎的得獎名單將會在6月28日公布。
第29屆白玉蘭獎重要入圍名單：
最佳電視劇／《不完美受害人》、《大江大河之歲月如歌》、《父輩的榮耀》、《追風者》、《繁花》、《歡迎來到麥樂村》、《漫長的季節》、《問蒼茫》、《問心》
最佳男主角／丁勇岱、范偉、胡歌、王陽、王仁君
最佳女主角／任素汐、周迅、楊紫、唐嫣、蘭妮
最佳男配角／陳明昊、董勇、董子健、廖凡、寧理
最佳女配角／陳沖、范湉湉、姜妍、倪虹潔、宋佳