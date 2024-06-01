備戰三黨不過半新國會！卓榮泰下周分4批宴請綠委 將聚焦這些事
在行政院長卓榮泰陸續拜會立法院長韓國瑜及各黨團後，他預計在下周起分4梯次宴請民進黨立委，以強化行政、立法交流，雙方將針對打詐四法、親中、錢坑等法案交流，期盼端出福國利民的法案和政策。
記者陳佩君／台北報導
卓榮泰昨天（31）日首次赴立法院施政報告並備質詢，而卓也將於3日起，分4梯次宴請8個立法院常設委員會的黨籍立委，3日為教育及文化委員會、交通委員會，6日經濟委員會、財政委員會，13日內政委員會、外交及國防委員會，17日則是司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會。
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，在推動議案2重點上，一是正向的民生法案、政策，如打詐四法，一定要全力推動，儘早完成，累積政績能量；再來是防禦性質的法案，如親中、錢坑、違憲與亂政等4類法案，行政部門與立院黨團要找出有效防禦，透過各層面論述與議事攻防全力防堵。
吳思瑤提到，卓榮泰身段柔軟，已2度拜訪韓國瑜，並親自拜會國民黨團、民眾黨團，盼以誠意溝通作為優先，只要是福國利民的法案，如打詐四法、人工生殖法等，未來會以議題作為合作標的，磨合出跟在野陣營互動的模式。
民進黨立委蘇巧慧也說，院長與委員們餐敘是一個慣例，希望在行政、立法之間，團隊能有更多了解和互動，行政院要順利推動施政，也是需要立法委員支持。