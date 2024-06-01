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台灣泡麵吃膩統一、維力了！他改吃「隱藏1品牌」：內行人都錯過

▲泡麵因為有其便利且便宜的特性，往往會成為許多人正餐或者宵夜的首選。（圖/記者張嘉哲攝）
▲泡麵因為有其便利且便宜的特性，往往會成為許多人正餐或者宵夜的首選。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

泡麵因為有其便利且便宜的特性，往往會成為許多人正餐或者宵夜的首選，而說到台灣泡麵，讓人最愛回購的就是那幾款，包括「維力炸醬麵系列」、「統一泡麵系列」，不過吃久了偶爾一定還是想換換口味。近日就有網友討論一碗有別於泡麵的「碗裝泡飯」！讓不少老饕眼睛為之一亮，貼文引起廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「大推這碗湯泡飯！超級好吃，他一共有四種口味，但我最愛的是這款番茄羅宋，泡出來的飯完全粒粒分明、不是粥，酸辣超開胃，蔬菜包也給得很良心，不過份量是中等偏少，怕吃不飽的人可能要自己加一點飯」。

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▲網友最近發現一碗「米大師湯泡飯」，發現口感非常好吃！引起社群討論。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「菠菜蛋花口味我超愛的！這間米大師真的出產品質不錯」、「泡麵吃膩了改吃泡麵也是不錯的選擇欸」、「吃過麻油雞口味，真的很不錯」、「這個真的很好吃，就是量比較少」、「菠菜蛋花口味我覺得很好吃」、「從沒注意過這碗耶，那麼常吃泡麵泡飯的我竟然錯過。」

米大師「湯泡飯」爆紅！產品誕生不到1年各種缺貨

事實上，網友推薦的這款米大師的湯泡飯其實產品誕生還不滿一年！過去米大師著重在「嬰幼兒食品」、「休閒食品」為主，像是嬰兒米餅、星米花、鮮爆米餅等等，深受廣大民眾喜愛，許多有小孩的爸媽都會去參加米大師的一些婦幼展覽購買米餅，在Google評價高達4.9顆星高分。

▲米大師其實原本是在推廣米類休閒食品、嬰兒食品等等，在爸爸媽媽圈子非常的有知名度。（圖/Google評論）
▲米大師其實原本是在推廣米類休閒食品、嬰兒食品等等，在爸爸媽媽親子圈非常的有知名度。（圖/Google評論）
不過米大師從2023年開始研發新產品，除了去年正式上市常溫熟飯系列商品外，為了提供更方便快速的米飯餐食，努力研究新產品，終於在2024年正式上架「米大師湯泡飯」系列，也就是網友們吃到的這碗，只需要3分鐘就能夠隨時開飯，跟泡麵一樣的方便，今年才剛上架，許多通路都各種缺貨，連官網部分口味都缺貨！人氣可以說是紅不讓。

米大師「湯泡飯」真實試吃心得！「不適合當正餐」

而《NOWnews》記者曾經在寶雅被朋友推薦購買過一碗「菠菜蛋花湯泡飯」來試吃，拆開就把配料都倒入碗中之後加入熱水，碗上有注水線提醒民眾要加到哪，只要三分鐘就能開吃。

個人認為口味還不錯，米粒在調理包當中又被沖泡不會太軟爛是比較令人驚艷的一點，整體來說有8.5分水準，不過其份量比較少，並不適合當正餐，倒是適合宵夜來上一碗。下回民眾如果吃膩泡麵的話，可以來感受一下泡飯的魅力！

▲米大師湯泡飯「菠菜蛋花」口味實體照，整體吃起來泡飯不軟爛，不過份量就是稍微少了一些，當宵夜非常適合。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
▲米大師湯泡飯「菠菜蛋花」口味實體照，整體吃起來泡飯不軟爛，不過份量就是稍微少了一些，當宵夜非常適合。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
🟡米大師湯泡飯資訊
📍口味類別：麻油雞、番茄羅宋、川辣牛肉、菠菜蛋花
📍售價：各通路隨優惠不同會浮動，均價落在60元左右
📍優點及缺點：泡飯吃起來不軟爛、不是粥，口味表現出色；份量較小
📍推薦指數：8.5分

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