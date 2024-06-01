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台啤雲豹計畫2個月內續約冠軍陣容！是否留台？卡森斯：等我酒醒

▲台啤永豐雲豹營運長顏行書表示，計畫在2個月內將現有陣容留下來，至於卡森斯方面，則要看他個人意願為主。（圖／T1聯盟提供）
▲台啤永豐雲豹營運長顏行書表示，計畫在2個月內將現有陣容留下來，至於卡森斯方面，則要看他個人意願為主。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/臺北報導

桃園台啤永豐雲豹這一季豪賭簽下前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）最終如願在6月登頂，拿下隊史首冠，證明這一筆操作相當正確。賽後雲豹營運長顏行書表示，計畫在2個月內將現有陣容留下來，至於卡森斯方面，則要看他個人意願為主。卡森斯則笑說，目前還沒想到是否要續約，可能要等到他慶祝狂歡酒醒後，才能給出答案。

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雲豹計畫2個月內續留冠軍陣容

雲豹隊剛剛奪冠，但是接下來團隊的運作工作卻也已經開始，球隊有多人合約到期，包括屬於原先台啤的那一群本土球員，以及卡森斯、克羅馬和威廉斯等洋將，顏行書表示球隊想要留下所有人。

「接下來就是制服組的工作了，我們這一季有很多困難，奪冠之後的2個月就是要把現有陣容都留下來，持續保持爭冠實力。」他也笑說至於卡森斯是否要續留，應該要問他本人。

是否續約　卡森斯：先讓我慶祝

對此，卡森斯笑說現在球隊才剛剛奪冠，談這個還太早，「我現在只想去慶祝，去喝到掛，等過幾天清醒後再想想看囉」，之後記者持續追問，他說目前腦海中還沒想到那麼多，可能還需要一些時間。

談到這一季球隊的組建，顏行書感嘆從洋將的挑選、台啤人員的租借、加上卡森斯的加盟都不容易，「但很幸運計畫一直執行的很順利，我們走過傷兵和季中一些問題的考驗，這一季的成功就是不斷溝通的良好結果。」

▲桃園啤永豐雲豹洋將「表弟」卡森斯今（1）日在總冠軍賽攻下24分24籃板的全面數據，幫助球隊以108：80擊敗臺北戰神，系列賽4：0奪冠，賽後卡森斯也確定拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。（圖／T1聯盟提供）
▲桃園啤永豐雲豹洋將「表弟」卡森斯今（1）日在總冠軍賽攻下24分24籃板的全面數據，幫助球隊以108：80擊敗臺北戰神，系列賽4：0奪冠，賽後卡森斯也確定拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。（圖／T1聯盟提供）

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