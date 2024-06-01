明雨勢更猛！短命颱「馬力斯」環流併入鋒面 各地暴雨加北部降溫
明天降雨會更更猛烈，馬力斯今（1）日下午已減弱為低氣壓，將併入台灣北邊的梅雨鋒面，中央氣象署指出，受到鋒面影響，加上鋒面帶上低壓氣旋殘留水氣，從清晨起降雨會更加明顯且持續，伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地防大雨或局部豪雨。此外，北部以及東部受到東北風影響，低溫剩下攝氏23度至24度，降雨一路到下週一、下週二趨緩，不過中南部及花東仍有局部短暫陣雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報表示，馬力斯颱風今天清晨在廣東登陸，受到地形破壞結構，上午減弱成熱帶性低氣壓，持續往東北移動，下午併入鋒面，鋒面帶上低壓氣旋殘留水氣，會增強台灣明天的雨勢。
明（2）日鋒面逐漸南壓，台灣天氣比今天更不穩定，從清晨開始降雨更明顯且持久，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區短暫陣雨或雷雨，伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地留意大雨或局部豪雨機率，有短延時強降雨、雷擊、強陣風以及積淹水機率。
下週一、下週二鋒面南移至巴士海峽，台灣偏東北風環境，北部及東北部較涼，雨勢逐漸趨緩，不過中南部及花東仍有局素短暫雨，其他地區有零星短暫陣雨。下週三至週六水氣偏多，下週三、下週四西半部有短暫陣雨，東半部局部短暫陣雨；下週五、下週六各地局部短陣陣雨。
溫度方面，由於降雨明顯加上東北風，明（2）日北台灣變天轉涼，北部、東北部高溫約攝氏28度、29度，低溫降至攝氏23度、24度，其他地區高溫仍有攝氏32度、33度，低溫約攝氏26度、27度。