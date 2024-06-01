兒子撿到浪浪！緊張站門口不敢回家 媽見小狗1舉動心軟：我養你
我們常常都會在路邊看到一些流浪的貓貓狗狗，不過即便自己想要收編這些浪浪，也要看家裡環境以及同居家人是否同意才行。然而近日就有網友分享，自己的小孩在外面撿了一隻流浪狗回來，因為害怕被罵，跟小狗一直站在門口不敢回家被她看到，讓該網友忍不住就記錄下來。
記者張嘉哲/綜合報導
一名來自安徽的網友日前分享一段影片，表示近日聽到門外有聲音，應該是自己兒子回到家，但卻遲遲都沒見他進門，結果打開門一看，看到兒子撿到一隻流浪小狗，擔心媽媽不給他養，與小狗緊張的呆站在門口不敢回家，男孩雙手還不斷交錯戳手，看出非常緊張。
而媽媽看到該場景後，男孩一開始也不敢開口說話，就往後退了一步，結果沒想到小狗跟著男孩一起往後一步，還乖乖的坐在男孩的腳邊，看起來非常的親近，媽媽認為可能是種緣份，因此就決定讓狗狗留下，由於當天正值節氣「小滿」，因此就給小狗取名為「小滿」，兒子養得十分開心。
影片曝光後，不少狗奴紛紛回應「你們真的很善良！好人一生平安」、「狗狗太可愛又太乖了吧！還會自己坐在腳邊乖乖的等」、「感覺被媽媽抓到撿流浪狗那一刻，小狗其實也很緊張的www」、「男孩一定對小狗非常好，不然不會跟回家！謝謝你們收養牠。」