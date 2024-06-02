天氣預報／出門記得帶傘！今全台防大雨、豪雨 北台灣天氣稍轉涼
中央氣象署預報指出，今天（2日）鋒面影響，降雨更為明顯且持續，西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區也都有短暫陣雨或雷雨，鋒面帶上可能伴隨中小尺度低壓通過臺灣，各地並有大雨或局部豪雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣現象。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣溫方面，由於降雨明顯，加上有東北風吹拂，北臺灣天氣會稍轉涼，預測北部、東北部及東部高溫約攝氏28、29度，其他地區32、33度；低溫方面，北部及東北部約攝氏23、24度，其他地區攝氏26、27度。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：陰陣雨或雷雨，降雨機率100％，氣溫攝氏25至28度
📍新北市：陰陣雨或雷雨，降雨機率100％ ，氣溫攝氏25至27度
📍桃園市：陰陣雨或雷雨，降雨機率100％ ，氣溫攝氏25至27度
🟡中台灣天氣
📍臺中市：陰陣雨或雷雨，降雨機率90％ ，氣溫攝氏27至31度
🟡南台灣天氣
📍臺南市：陰陣雨或雷雨，降雨機率80％，氣溫攝氏28至32度
📍高雄市：陰陣雨或雷雨，降雨機率70％，氣溫攝氏28至32度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率90％，氣溫攝氏26至29度