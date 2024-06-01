摩斯最強不是紅茶！前員工讚「1神品」：強烈推薦 台灣人卻哭了
日本速食品牌「摩斯漢堡」深受台灣人喜愛，其中摩斯紅茶更被封為店內霸主。但近期日本一名前摩斯漢堡員工發文，表示店內「咖啡奶昔」值得強烈推薦，貼文一出立即引起台灣網友熱議，因為奶昔類品項在台灣地區已經停賣超過10年，不少鐵粉淚求「拜託摩斯快讓奶昔回歸！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名日本網友近日在X發文，他表示自己是摩斯漢堡前員工，對於店內品項強烈推薦「咖啡奶昔」，「實在太好喝了，絕對值得一試。」該篇文章被經常分享日本資訊的臉書粉專「魚漿夫婦」轉發，指出近期不斷被別人推薦要喝這杯咖啡奶昔，日本網友全都一致大讚，但不知道台灣摩斯有沒有賣。
貼文曝光後，一票台灣網友直呼「以前台灣有賣奶昔，超級好喝，後來到日本才再次喝到，睽違快十年啊」、「以前有！後來停賣了很傷心，最愛就是咖啡奶昔啊」。也有人指出「早期台灣的摩斯剛進入台灣市場時，有賣過奶昔，但是因為銷售量不佳，而且機器清洗的步驟繁雜，後來就下架了。」
事實上，2009年就曾有網友在PTT發問「如果一直反應MOS會重新推出奶昔嗎」，透露自己約莫在10年前喝過摩斯奶昔，當時香草、咖啡、草莓3種口味的奶昔都很好喝，但他認為下架後重現江湖的機率不大，「據說奶昔機很難清潔，且衛生抽檢不容易過。」