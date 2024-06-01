狄鶯飛泰國精神病院！一見孫安佐痛哭：他被下蠱　找阿西妻救兒子

孫安佐直播砲轟老爸！曝「下毒」過程　坦言：懶得跟他說話

▲孫安佐今（1）日稍早開直播澄清近期謠言，並怒轟老爸孫鵬讓他喝符水一事是「下毒」，不僅曝光全過程，還開砲：「懶得和他說話。」（圖／IG sun_gojo100）
▲孫安佐今（1）日稍早開直播澄清近期謠言，並怒轟老爸孫鵬讓他喝符水一事是「下毒」，不僅曝光全過程，還開砲：「懶得和他說話。」（圖／IG sun_gojo100）

記者施以慧／綜合報導

近期明星夫妻孫鵬與狄鶯24歲的獨子孫安佐頻頻登上娛樂版面，引起外界熱議，盤點孫安佐日前的精彩事蹟，不僅沒告知家人就跑到泰國玩，還多次呼麻，最後精神恍惚而擅闖民宅，甚至在陌生人家裡脫褲露下體，掀起話題，最後被母親狄鶯領回台灣。而孫安佐回台後，則是在社群上痛罵家人，怒轟狄鶯與孫鵬讓他非常失望。而今（1）日稍早，孫安佐再度在IG上發聲，開直播批評孫鵬讓他喝符水，對自己下毒，也強調自己沒有中邪，另外，孫安佐對於自己在泰國擅闖民宅一事，他則表明已經向泰國的屋主道歉，並表示自己當時誤以為那是親戚家，才會擅自進入。

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▲孫安佐表明孫鵬讓他和符水一事已經經過證實。（圖／IG sun_gojo100）
▲孫安佐表明孫鵬讓他和符水一事已經經過證實。（圖／IG sun_gojo100）
怒嗆假新聞頻傳　爆爸媽控制媒體

孫安佐在社群上吐露心聲，他對於近期的新聞報導疑似非常不滿，頻頻在IG上威脅媒體：「目前網路上有各種各樣的新聞，別太聽新聞的話，聽事主的話比較準，別聽醫生胡說八道一通。我很清醒，看我的眼睛就知道了。我爸跟我媽控制了很多新聞媒體跟警察，所以你們要小心，別被新聞誘導。」還痛罵多家媒體，最好儘早刪除文章，否則必定提吿。

闢謠被前女友帶出國　表明女方相當無辜

另外對於母親狄鶯日前曾爆料，孫安佐是被前女友阿乃帶去泰國，卻又在當地移情別戀的這一說法，孫安佐則表明自己最討厭別人動他身邊最親近的人，「我與前女友一點關係也沒有，她是無辜的，我爸媽很喜歡轉移注意力，懂了嗎？」對於直播留言頻問阿乃的事，孫安佐更是氣到怒轟爸媽只會把錯都推給前女友。

▲孫安佐表示對母親狄鶯相當失望，坦言狄鶯總是衝動做出出格行為，但自己還是很愛母親。（圖／IG sun_gojo100）
▲孫安佐表示對母親狄鶯相當失望，坦言狄鶯總是衝動做出出格行為，但自己還是很愛母親。（圖／IG sun_gojo100）
曝光母親狄鶯太愛自己　對她非常失望

而孫安佐談到家人則坦言，自己愛的只有媽媽狄鶯：「我媽太愛我，所以常做一些很衝動的事情，想怪罪在其他人頭上。」但他也澄清，自己沒有討厭狄鶯，很愛媽媽，但狄鶯總是做出出格行為，讓他十分頭痛。

砲轟孫鵬：太誇張　曝光老爸「下毒」過程

而網友詢問孫安佐先前提過孫鵬曾對他下毒一事，他倒突然在直播上暴怒，對孫鵬瘋狂輸出：「我爸我已經懶得跟他說話了，他太誇張了，我對我家人，只有失望而已。」坦言自己實在無話可說，同時也透露，符水是孫鵬在沒經過他同意的情況下放的，「請問這叫對我好？還是什麼？這叫下毒。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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