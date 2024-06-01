孫安佐直播砲轟老爸！曝「下毒」過程　坦言：懶得跟他說話

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孫安佐在社群上吐露心聲，他對於近期的新聞報導疑似非常不滿，頻頻在IG上威脅媒體：「目前網路上有各種各樣的新聞，別太聽新聞的話，聽事主的話比較準，別聽醫生胡說八道一通。我很清醒，看我的眼睛就知道了。我爸跟我媽控制了很多新聞媒體跟警察，所以你們要小心，別被新聞誘導。」還痛罵多家媒體，最好儘早刪除文章，否則必定提吿。
闢謠被前女友帶出國 表明女方相當無辜
另外對於母親狄鶯日前曾爆料，孫安佐是被前女友阿乃帶去泰國，卻又在當地移情別戀的這一說法，孫安佐則表明自己最討厭別人動他身邊最親近的人，「我與前女友一點關係也沒有，她是無辜的，我爸媽很喜歡轉移注意力，懂了嗎？」對於直播留言頻問阿乃的事，孫安佐更是氣到怒轟爸媽只會把錯都推給前女友。
曝光母親狄鶯太愛自己 對她非常失望
而孫安佐談到家人則坦言，自己愛的只有媽媽狄鶯：「我媽太愛我，所以常做一些很衝動的事情，想怪罪在其他人頭上。」但他也澄清，自己沒有討厭狄鶯，很愛媽媽，但狄鶯總是做出出格行為，讓他十分頭痛。
砲轟孫鵬：太誇張 曝光老爸「下毒」過程
而網友詢問孫安佐先前提過孫鵬曾對他下毒一事，他倒突然在直播上暴怒，對孫鵬瘋狂輸出：「我爸我已經懶得跟他說話了，他太誇張了，我對我家人，只有失望而已。」坦言自己實在無話可說，同時也透露，符水是孫鵬在沒經過他同意的情況下放的，「請問這叫對我好？還是什麼？這叫下毒。」
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