體壇最爛巨星 ！Kawhi Leonard痛痛人、簽大約就傷　季後賽必報銷

PLG季後賽／林書豪轟最高分無用　夢想家96：76國王、扳回一城

▲夢想家盧冠良挺身而出，攻下16分，率隊大勝國王，戰線延長到第六戰。（圖／夢想家提供）
▲夢想家盧冠良挺身而出，攻下16分，率隊大勝國王，戰線延長到第六戰。（圖／夢想家提供）

記者廖聿偉/綜合報導

PLG職籃聯盟季後賽G5，夢想家返回主場背水一戰、將士用命，團隊以近4成的命中率，投進13個三分球，加上本土選手盧冠良挺身而出，攻下16分，洋將麥卡洛則攻下19分11籃板，但因傷先退場，終場夢想家96：76大勝國王，系列賽追成2：3。盧冠良表示，「不想要季後賽就此結束，早上起床就已做好準備。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽前苦吞3連敗的夢想家，今(1)日重新振作，首節就灌下11分，拉開雙衛數差距，上半場就領先達17分，加上第四節夢想家只丟掉10分，順利在主場續命，將戰線拉長到G6。

盧冠良：早上起床就準備好了

盧冠良此役是夢想家唯一得分突破雙位數的本土球員，彌補林俊吉遭嚴防只拿下4分的得分缺口。盧冠良表示，「不想要季後賽就此結束，早上起床就已做好準備，也預期阿吉會被嚴防，我必須要跳出來分擔得分重任。」

夢想家此役罰球總算稍微恢復正常，20次罰球投進15球；全場最大差距20分也是本系列賽最佳表現。

▲林書豪攻下全隊最高分，但孤掌難鳴。（圖／PLG提供）
▲林書豪攻下全隊最高分，但孤掌難鳴。（圖／PLG提供）
國王僅靠著林書豪苦撐，他攻下全隊最高19分，洋將路易士貢獻16分，但林書緯表現低迷，僅拿下2分，還出現多達6次失誤，國王G6將回主場關門。

PLG／聯盟公布首波自由球員名單　鋼鐵人施晉堯、陳冠全合約到期

PLG季後賽／真MVP！盧峻翔轟27分刷新紀錄　領航猿97：79攻城獅

PLG季後賽／高國豪又只打2分鐘　領航猿101：88攻城獅、扳平戰局

PLG季後賽／林書豪轟17分當奪勝功臣　國王96：89打敗夢想家

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代