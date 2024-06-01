PLG季後賽／林書豪轟最高分無用 夢想家96：76國王、扳回一城
PLG職籃聯盟季後賽G5，夢想家返回主場背水一戰、將士用命，團隊以近4成的命中率，投進13個三分球，加上本土選手盧冠良挺身而出，攻下16分，洋將麥卡洛則攻下19分11籃板，但因傷先退場，終場夢想家96：76大勝國王，系列賽追成2：3。盧冠良表示，「不想要季後賽就此結束，早上起床就已做好準備。」
記者廖聿偉/綜合報導
賽前苦吞3連敗的夢想家，今(1)日重新振作，首節就灌下11分，拉開雙衛數差距，上半場就領先達17分，加上第四節夢想家只丟掉10分，順利在主場續命，將戰線拉長到G6。
盧冠良：早上起床就準備好了
盧冠良此役是夢想家唯一得分突破雙位數的本土球員，彌補林俊吉遭嚴防只拿下4分的得分缺口。盧冠良表示，「不想要季後賽就此結束，早上起床就已做好準備，也預期阿吉會被嚴防，我必須要跳出來分擔得分重任。」
夢想家此役罰球總算稍微恢復正常，20次罰球投進15球；全場最大差距20分也是本系列賽最佳表現。
國王僅靠著林書豪苦撐，他攻下全隊最高19分，洋將路易士貢獻16分，但林書緯表現低迷，僅拿下2分，還出現多達6次失誤，國王G6將回主場關門。