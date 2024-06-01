BTOB成員陸星材來台！見面會曝心願：想住粉絲家 台下粉絲暴動了
韓團BTOB成員暨演員陸星材今（1）日在台北舉辦了睽違6年的個人見面會，讓粉絲興奮不已，而他提到台北，陸星材分享了他與這座城市的暖心回憶。他坦言：「之前在身心靈疲累的狀況下來到台北，但當時看了Melody（粉絲名稱）所作的應援影片，讓我當場深受感動、哭得很慘。」也正因如此，特別將這次海外巡迴的首場見面會選在台北，還笑稱下次來台要去每個粉絲家各住1天，讓台下女粉絲們直接暴動！
記者施以慧／綜合報導
而這次因為行程緊湊，沒太多時間欣賞台北美景的陸星材，在現場許下了「驚人心願」，表示希望下次來台時，可以去每個粉絲家各住1天。這個突如其來的願望立即引爆了現場女粉絲們不絕於耳的尖叫聲，雖然他隨後解釋只是開玩笑，但他真心想去烏來泡溫泉，並笑著問台下是否有粉絲家裡經營烏來溫泉，逗得觀眾笑聲連連。
另外，陸星材對台北Melody們的讚美滔滔不絕，他表示這次從入住飯店開始，粉絲們就不停送來各種小吃、點心和水果，讓他心裡充滿感激；並笑說雖然吃到快吐了，但看到許多新奇的美食，還是要努力把它們吃完。
陸星材這次來台，還特別為見面會準備亮點「寫真展」，現場展示了陸星材新專輯的幕後照片和日常生活照，他也分享了在MV拍攝現場的趣事，以及最喜歡的拍攝場景。當看到自己吃泡麵的照片時，陸星材興奮地說雖然自己最愛的是韓國的辣牛肉湯泡麵，但昨（31）日抵台時品嚐了「滿漢大餐」為之驚豔，讓現場笑聲一片。