愈反愈愛！川普封口費案被定罪 鐵粉1天內小額捐款衝17億台幣
美國前總統川普因支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），最終遭到紐約曼哈頓大陪審團裁定34項罪名全部成立。這起歷史性判決掀起「川粉」們的強烈反彈，川普的競選團隊昨（31）表示，在宣判後短短24小時內，透過網路小額捐款的進帳就將近5300萬美元，相當於一天之內吸金新台幣17億元。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《法新社》報導，川普競選團隊的高級幕僚拉希維塔（Chris LaCivita）和威爾斯（Susie Wiles）指出，這次募款相當於每小時募得200多萬美元（約新台幣6500萬元），自5月30日法院宣判後24小時內，川普的網路選戰募款湧入大量的支持者捐款，其中超過1/3屬於首次捐款給他的支持者。
兩人形容，稱這次法院判決引發了「前所未見」的支持浪潮，顯示出全美各地愛國者的熱情，同時也再次強調稱法院判決是一場「騙局」，並指控美國現任總統拜登和民主黨人利用選舉干預和政治獵巫喚醒了「讓美國再次偉大」（MAGA）運動。
聲明還提到，川普的競選活動官網在判決出爐後，立刻將造訪者導入向募款網頁，而來自「川粉」們的熱烈響應更讓募款網站短時間內就當機約1小時，並宣示真正的選戰在於11月的決戰，而這批首次捐款者們將替川普注入寶貴的新票源。