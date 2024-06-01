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迷因貓Cala才唱〈I Go Meow〉4月爆紅！突驚傳離世　飼主心碎證實

▲迷因貓咪卡拉（Cala）今年4月因歌曲〈I Go Meow〉爆紅，30日卻傳出離世消息，引起大批網友不捨。（圖／翻攝自TikTok）
▲迷因貓咪卡拉（Cala）今年4月因歌曲〈I Go Meow〉爆紅，30日卻傳出離世消息，引起大批網友不捨。（圖／翻攝自TikTok）

記者賴禹妡／綜合報導

迷因貓咪卡拉（Cala）今年4月因歌曲〈I Go Meow〉爆紅，沒想到才過了2個月，卡拉飼主伊莉莎白（Elizabeth Toth）在5月30日於TikTok宣布，卡拉已經因年紀太大罹病去世，臨終時躺在主人懷中，身旁都圍繞愛牠的人，消息曝光後引起大批網友不捨。

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伊莉莎白今年2月開始在多個社群平台分享卡拉的日常生活，卡拉在4月上傳的一段影片中用「喵語」高歌，被音樂家The Kiffness加上配樂，譜成歌曲〈I Go Meow〉，讓卡拉瞬間爆紅，唱歌萌樣在網路上被瘋傳，「唱I Go Meow的貓咪」更成為新一代最強迷因。

▲（圖／翻攝自TikTok）
▲卡拉在4月上傳的一段影片中用「喵語」高歌，被音樂家The Kiffness加上配樂，譜成歌曲〈I Go Meow〉。（圖／翻攝自TikTok）
不過，伊莉莎白30日在ikTok、IG等社群平台宣布卡拉離世的消息，她表示在收容所收養卡拉時，不知道牠的年紀，還以為是一隻年輕的小貓。沒想到日前卡拉突然生病，病情越來越惡化，獸醫檢查才發現，卡拉實際年齡至少有12歲，在貓咪界算是相當高齡。

伊莉莎白感傷說道，卡拉雖然已經十分努力對抗病魔，但仍因為年紀太大無法扭轉病情，最終在主人懷中離世。但慶幸的是，卡拉過世時身邊圍繞著愛牠的人，「卡拉會永遠都會活在大家的心中，我不會忘記牠是隻多麽特別的貓咪。」

▲（圖／翻攝自TikTok）
▲伊莉莎白30日在ikTok、IG等社群平台宣布卡拉離世的消息，卡拉臨終時躺在主人懷中，身旁都圍繞愛牠的人。（圖／翻攝自TikTok）

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