日靖國神社被當「廁所」撒尿噴紅漆！中國網紅竟還上傳影片炫耀
日本靖國神社入口處，一座刻有社名的石柱今（1）被民眾發現遭不明人士以紅色噴漆塗鴉，寫上英文的「廁所」（toilet）一字，由於靖國神社向來是中日關係緊張的原因之一，微博上有不少網友對此也拍手叫好，直到稍早才有中國網紅上傳「犯案影片」炫耀坦言是自己所為，還稱目的是報復日本排放核廢水，其後影片雖迅速遭撤除但已經掀起大量討論。
國際中心楊智傑／綜合報導
靖國神社位於日本東京千代田區，供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯，每當日本首相或有政治人物前往參拜，就會觸動中國不少偏激民眾的敏感神經。根據《讀賣新聞》、《共同社》等日媒指出，今早6點多左右警方接獲路人報案，稱靖國神社刻有社名的石柱，被人噴漆塗鴉。
目前神社方面已先用布條將石柱圍起，正在進行清潔工作，當地警方則以涉嫌損壞財物的罪名，針對此案件調閱鄰近地區監視器進行調查，而在中國官媒《央廣網》等報導後消息也迅速竄上微博熱搜掀起熱議；稍早，38歲的中國男網紅「鐵頭懲惡揚善」（簡稱「鐵頭」）則在微博上傳「犯案影片」，炫耀此案就是自己所為，還稱這是為了報復日本政府排放核污水的決定。
影片畫面顯示，中國網紅「鐵頭」先是在靖國神社的石柱前喊話「面對日本政府允許排放核汙水，難道我們甚麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧」，接著畫面又跳到鐵頭在半夜爬上石柱，二話不說脫下褲子朝石柱「解放」，然後拿出準備好的紅色噴漆朝柱體噴上「toilet」。
事實上來自浙江省杭州市、本名董某明的「鐵頭懲惡揚善」做出脫序行為已非首次，先前他曾以踢爆假影片在抖音上吸引518萬粉絲，直到今年初於直播期間自爆買春經歷，反遭網友檢舉抵制，最終所有社群平台帳號遭到封鎖。