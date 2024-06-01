烏龍標案！1.4億元土地「誤賣成1400萬元」 桃園市政府急廢標
桃園市政府標售祭祀公業林宗土地發生大烏龍，得標者已繳款後，市府才驚覺底標新台幣1.4億元被誤植為1400萬元，決定撤標、退款並補貼利息，讓得標者憤恨不平，不滿權益被侵害，將提訴願與行政訴訟。
記者孫唯容／綜合報導
國民黨籍桃園市議員黃婉如昨天在質詢時表示，桃市府標售面積111.6坪的桃園區桃園段長美小段137-1號「祭祀公業林宗」土地，承辦人員卻將1億4222萬8800元的拍賣底價，承辦人員少打一個「2」，誤寫成1422萬8800元，讓土地以超低價出售。得標地主認為，已經繳款、在等過戶，他們是合法程序標售，如果市府執意廢標，將以法律程序維護權益。
桃園市民政局長劉思遠表示，這項業務今年才從地政局移由民政局辦理，計算土地增值稅時才發現標價錯誤，依《行政程序法》的標售作業疏失理由緊急撤銷標案，將連坐懲處承辦人員等，並退還得標地主已繳納款項、賠償利息損失；該土地的標售所得款項會提存在法院，若10年間仍無法土地整合，款項將沒入公庫。
民政局也強調，發現錯誤第一時間就通知得標者撤銷標案原因，撤銷標案是依法有據，同時也告知對方可循申訴管道尋求救濟，對於對方任何決定都予以尊重。