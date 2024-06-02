普吉島泰嗨／全球唯一漂浮海灘俱樂部！三層樓移動綠洲環景看夕陽
全新海島新體驗！全球唯一「漂浮海灘俱樂部Yona Beach Club」在泰國，從Royal Phuket Marina皇家普吉島碼頭搭船，登上世界第一個三層樓的移動綠洲，擁有360度無敵環繞海景，隨DJ音樂隨興起舞，暢泳在22公尺長的無邊際海水泳池，還能享受地中海美食、躺在棕櫚樹旁的露台床上看夕陽。
記者蕭涵云/普吉島報導
世界第一個「漂浮海灘俱樂部Yona Beach Club」在普吉島就近開趴了！一座三層樓高的漂浮俱樂部、實現優遊於安達曼海上的移動綠洲，360度無敵環繞海景，全船都是海景第一排，打造豪華新體驗。每年4月至11月中旬，可於Royal Phuket Marina皇家普吉島碼頭Check-in，等候每10-15分鐘的接駁船，約搭乘10分鐘即可登島，最多可容納500名遊客盡情狂歡。
《NOWnews今日新聞》記者實際登上「漂浮海灘俱樂部Yona Beach Club」搶先開箱，這座移動綠洲一樓擁有22公尺長的無邊際海水泳池，岸邊圍繞著12座泳池床，還有整排的棕櫚樹露台包廂10間，每間可容納4～8人同歡；船首還有數座篷頂躺椅，能讓你彷彿躺在海面上。而炒熱全船氣氛的DJ台便架高在船中央，能跟四面八方的遊客互動。目前Yona漂浮海灘上，幾乎全是歐美遊客，一登島就有如融入西方度假天堂，是時下最潮的網紅必訪地標。
二樓則有舒適的沙發區及發呆亭躺椅，還有一座居高臨下的泳池可以盡情狂拍美照；靠近船尾的三樓，設有愜意遮陽傘與吧檯，特別選用懸掛的吊椅，讓人坐上去就像在海上盪鞦韆般刺激。Yona海灘俱樂部提供地中海、泰國、日本等異國美食與雞尾酒，可以悠閒在池畔旁享用、也可看著海景啜飲，成為新興熱夯的打卡景點。
白天在此可享受真正的海天一色，就算發呆、做足日光浴也很Chill；最浪漫的時光，莫過於接近黃昏時刻，360度環景賞夕陽，享受與白天截然不同的美景；晚間俱樂部還有燈光秀及舞者表演，越夜越嗨，瘋狂氛圍讓人捨不得離開！
Yona Beach Club 漂浮海灘俱樂部 資訊
開放時間：上午12:00至晚間8:00
乘船地點：Royal Phuket Marina（68 Moo 2, Thepkasattri Rd Kohkaew, Muang, Phuket 83000）
體驗需知：年齡為14～70歲；一日通行3000泰銖起（含1500泰銖餐飲、接駁船，泳池使用權與毛巾），可享受2小時不保證座位（座位需額外付費）。
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