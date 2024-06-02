最猛鋒面降雨來了！西半部雷雨狂炸 中南部愈晚雨愈猛：注意避災
最猛鋒面降雨來了！氣象專家林德恩表示，今（2）受到鋒面影響，是本週天氣最不穩定、降雨最為顯著、影響最為劇烈的一天。整個西半部及東北部都有陣雨或雷雨的機會；其它地區，也有短暫陣雨或雷雨的可能。到了晚上，中南部山區降雨最為顯著，要請特別注意預先防範避災。
記者徐銘穗/綜合報導
林得恩在「林老師氣象站」臉書發文提醒，由於鋒面上常易伴隨著有組織性的中、小尺度對流天氣系統，隨著環境風場，陸續移入台灣，肇致整個西半部及東北部都有陣雨或雷雨的機會，其它地區也有短暫陣雨或雷雨的可能。
從降雨的特性來看，林得恩說，今日清晨前的降雨屬較為局部、短暫且零星；但從白天開始，降雨將轉為連續、範圍變大且雨勢轉強，各地容易有大雨或局部豪雨發生，亦請留意短延時強降雨、落雷及瞬間強陣風等劇烈天氣現象。
林得恩表示，就算到了晚間，苗栗以南及花東地區仍還有局部大雨或豪雨，北台灣雨勢將逐漸趨緩，尤其是中南部山區降雨最為顯著，要請特別注意預先防範避災；要等到明（3）鋒面南移至巴士海峽後，整體雨勢才會逐漸趨轉緩和。
在氣溫方面，中央氣象署表示，降雨明顯加上東北風增強，北台灣天氣稍涼，北部、東北部及東部高溫28、29度，其他地區約31到33度。