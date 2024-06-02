孫安佐直播「在跟外界求援？」 她喊話狄鶯孫鵬：情勒會害死孩子
24歲星二代孫安佐日前爆出4月在泰國吸大麻鬧事，他昨（1）再度在IG開直播，強調媽媽狄鶯太愛他，而常把事情怪在別人身上，自己從未求爸媽幫收尾，但是他們總說「我們愛你呀」，無奈說：「愛我愛到好想吐！」對此，被視為網路意見領袖的桃園市議員黃瓊慧直言，孫安佐直播明顯在跟外界求援，喊話狄鶯與孫鵬「放過自己、也放過孫安佐，無止盡的情勒只會害死孫安佐！」
記者徐銘穗/綜合報導
孫安佐昨（1）在直播中說明被下蠱遭遇，被關在一個莫名其妙的機構6天，「差點被獻祭」，全靠自己挺過來。他坦言對媽媽很失望，對爸爸更是無話可說，「我媽太愛我，很常做些衝動的事，想怪罪在其他人頭上」，還說自己從沒求爸媽幫收尾，他們總是說「我們愛你呀、我們是為你好」，讓他相當無奈，嘆說：「愛我愛到好想吐！」
「無意中看到孫安佐的直播，真的覺得十分同情，他的眼神和說詞已經是在跟外界求援！」黃瓊慧昨（1）晚在臉書發文分享對孫安佐直播看法，認為狄鶯、孫鵬一句「我是為你好」，說因為孫安佐被下蠱、前女友如何，才導致脫序行為，引發孫安佐超大反彈，「為了自己的孩子，不惜去詆毀別人家的孩子，只能說這種愛讓人很窒息」。
黃瓊慧勸說，狄鶯和孫鵬該試著放手讓孫安佐自己收拾和承擔在泰國呼麻後被爆料的事，不要插手或亂爆料孫安佐的隱私給社會大眾，才是對孫安佐真正的尊重，讓社會大學來教他，比狄鶯、孫鵬講1000次「我是為你好」有用。最後，黃瓊慧也喊話狄鶯、孫鵬說：「放過自己、也放過孫安佐，無止盡的情勒只會害死孫安佐！」
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