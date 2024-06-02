台中廟會陣頭7惡少！痛毆國三生搶走3.5萬現金 遭警帶回移送偵辦
2日凌晨，台中就讀國三的蕭姓少年，疑似因借貸糾紛，與洪姓等7名少年相約某宮廟談判，卻遭洪姓等7名少年毆打，並搶走身上手機及3.5萬現金。蕭姓少年由家屬陪同到警局報案，警方追查後帶回洪男等7人，訊後依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌，移送台中地方法院少年法庭處理。
記者林盈君／綜合報導
據了解，台中市議員江和樹指出，蕭姓少年家長向他陳情，表示蕭男長期遭校園霸凌，並被勒索財物，如不從就會被毆打欺負。2日凌晨，蕭男於台中市北區某宮廟，遭多名少年毆打，並搶奪身上3萬多元現金與手機，認為有關單位應檢討。
對此，台中市警察局第二分局表示，蕭姓少年由家屬陪同，2日凌晨至文正派出所報案，警方獲報後成立專案小組偵辦。警方已循線將涉案的洪男等7人帶回，訊後依法移送少年法庭處理。
※【NOWnews 今日新聞
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