快訊／突鑽入屋內！台東12歲童遭鐵捲門壓脖　送醫不治

台中廟會陣頭7惡少！痛毆國三生搶走3.5萬現金　遭警帶回移送偵辦

▲2日凌晨，台中就讀國三的蕭姓少年，疑似因借貸糾紛，與洪姓等7名少年相約某宮廟談判，卻遭洪姓等7名少年毆打，並搶走身上手機及3.5萬現金。（圖／翻攝畫面）
▲2日凌晨，台中就讀國三的蕭姓少年，疑似因借貸糾紛，與洪姓等7名少年相約某宮廟談判，卻遭洪姓等7名少年毆打，並搶走身上手機及3.5萬現金。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

2日凌晨，台中就讀國三的蕭姓少年，疑似因借貸糾紛，與洪姓等7名少年相約某宮廟談判，卻遭洪姓等7名少年毆打，並搶走身上手機及3.5萬現金。蕭姓少年由家屬陪同到警局報案，警方追查後帶回洪男等7人，訊後依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌，移送台中地方法院少年法庭處理。

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據了解，台中市議員江和樹指出，蕭姓少年家長向他陳情，表示蕭男長期遭校園霸凌，並被勒索財物，如不從就會被毆打欺負。2日凌晨，蕭男於台中市北區某宮廟，遭多名少年毆打，並搶奪身上3萬多元現金與手機，認為有關單位應檢討。

對此，台中市警察局第二分局表示，蕭姓少年由家屬陪同，2日凌晨至文正派出所報案，警方獲報後成立專案小組偵辦。警方已循線將涉案的洪男等7人帶回，訊後依法移送少年法庭處理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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