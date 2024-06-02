孫安佐已經和狄鶯和好 喊話孫鵬不要偷雞摸狗：有種直接跟我說！
孫鵬、狄鶯獨子孫安佐4月在泰國疑似食用大麻後精神渙散，做出闖入民宅裸露下體等行徑，3度遭到泰國警方逮捕，5月9日被媽媽狄鶯帶回台灣，近日孫安佐接連控訴家人有病、狄鶯給他窒息的愛、爸爸孫鵬偷偷在他喝的水丟符令。孫安佐今（2）日一早公開接受媒體訪問，強調已經和狄鶯和解，但還是不滿孫鵬在背後對他做的事，「其實還有很多事情我不想講，畢竟他還是我爸，爸！拜託別做偷雞摸狗的事情，你有種就直接跟我說！」
記者楊穎軒／綜合報導
孫安佐今早現身，整個人暴瘦一大圈，面色憔悴，精神狀態看起來尚未完全恢復，他說去泰國普吉島是去自己拍影片，不是單純玩樂、不是被前女友阿乃帶去，「她見到家人會打招呼，媽媽也沒有幫她洗5年內褲。」孫安佐再度澄清擅闖民宅是誤以為該處為自己的住所，跟屋主道過歉，原本希望不要造成媒體關注，沒想到還是爆出新聞，目前已經和媽媽狄鶯和解，不過事發後沒有再和爸爸孫鵬說過話，孫鵬也沒跟他連絡，「他應該跑去躲起來」。
此外，孫安佐表示，爸爸已經告誡媽媽，不要再引起更多新聞媒體的注意，怎料，他還是看到媽媽說他被下蠱的新聞，說完大嘆一口氣：「唉！Ｗhy！為什麼啊？不是已經跟妳說很多次了...」稱狄鶯的話一半真一半假，自己是很虔誠的佛教徒，根本沒有去北投宮廟，對於聲稱被孫鵬「下毒」，孫安佐說，爸爸沒有經過他的同意，到他房間在他的水裡放符水，讓他一喝水苦到不行。
被問及生活近況，孫安佐說：「現在有我很喜歡的工作，每天認真訓練、認真社交...每天如果不做一些有建設性的東西，我就沒辦法放鬆，我已經沒什麼好害怕的了！現在我只需要學會怎麼放鬆，大家越說我做不到什麼東西，我就越想要做到，我很鐵齒的！」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995