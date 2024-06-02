天氣預報／今午後迎接「降雨高峰」！全台小心豪雨 明晚才趨緩
今（2）日鋒面影響台灣天氣，中央氣象署提醒，台灣各地都要留意不定時的大雨甚至豪雨，天氣風險公司分析師吳聖宇則說明，今天下午到入夜，將會是本波降雨的高峰，整體雨勢預估要明（3）日晚上才會慢慢趨緩，提醒民眾外出務必留意天氣、攜帶雨具。
記者張志浩／綜合報導
吳聖宇提及，今天因為低氣壓通過台灣北部，低壓中心南側有較強的西南風移入，因此下午至入夜是降雨最明顯的時段，迎風面西半部容易有大雨，中南部山區更可能有豪雨；明晚低氣壓中心進入台灣以東，鋒面南壓，風向轉東北風後，降雨才會逐漸緩和，此外，低壓通過期間也可能伴隨較強的陣風出現機會，尤其沿海，會有較強的陣風發生。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨至上午，原本的「馬力斯颱風」變為低壓後，往東移動，配合西南風增強，雨區擴展到全台灣，因此今天中午到明日凌晨，低壓通過台灣上空後，加上原本的鋒面、強盛西南風，雨勢會更加持續，尤其是西半部地區。
氣象署補充，週二（6/4）鋒面位於巴士海峽，週一、週二離鋒面較近的中南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區也可能有零星短暫陣雨。週三至週六（6/5至6/8）水氣偏多，降雨機率仍高；其中週三、週四西半部有短暫陣雨，東半部有局部短暫陣雨，週五、週六全台有局部短暫陣雨。