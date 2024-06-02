Djokovic逆轉晉級法網16強！追平Federer「大滿貫369勝」傳奇紀錄

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三巨頭時代似乎即將結束，Roger Federer已經退役，Rafael Nadal因傷影響狀態在最擅長的法網首輪出局，Djokovic則是本季對於大滿貫以外的賽事似乎都不再感興趣，競爭力有所下滑，世代交替的風暴已經來到最高潮和尾聲。
不過在那之前，年輕球員還是必須自己證明可以在大賽上擊敗上世代的巨人們，Musetti今晚展現相當強的衝擊力，尤其是第二盤搶七以6：8贏下，第3盤再以6：2拿下搶先聽牌，帶給喬帥巨大的壓力。
不過薑還是老的辣，37歲的Djokovic面對比自己年輕15歲的Musetti，他頂住了雙腿的疲憊，1：2落後下倒趕2盤，經歷過4小時又29分鐘的大戰，終於以3：2取勝，賽事於當地凌晨3點08分結束，打破了法網之前賽事最晚於凌晨1點25分的結束時間。
Djokovic大滿貫369勝 追平Federer並列史上第一
Djokovic取得生涯大滿貫第369場比賽勝利，讓他追平Federer，並列成為大滿貫賽場上獲勝次數最多的球員。而且他只有49敗，優於Federer的60敗
3屆法網冠軍Djokovic接下來將面對連續第2年晉級第四輪的阿根廷23號種子Francisco Cerundolo，他在羅蘭加洛斯必須進入決賽，才有機會在賽事結束時保住ATP排名第一的位置。但如果二號種子Jannik Sinner進入決賽，他將成為史上（自1973年以來）第29位世界球王。