皇家馬德里2：0擊敗多特蒙德！隊史第15次歐冠封王　9年內豪奪5冠

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本場比賽在英國的倫敦溫布利球場舉行，皇馬與多特雙方在上半場儘管都有攻勢，但最終都屢攻不下，半場結束雙方戰成0：0平手。比賽來到下半場有了變化，皇馬先是在比賽第73分鐘利用角球機會，並靠著Dani Carvajal漂亮的頭槌破網，為這場比賽首開紀錄；比賽第82分鐘，皇馬再靠著對手的失誤，隨後巴西好手Vinicius Junior順利在禁區完成射門，取得2分領先，皇馬終場就以2：0順利擊敗多特蒙德，奪下本屆歐冠冠軍。
隊史第15度奪歐冠冠軍 海放歐洲各大豪門球隊
皇馬奪下本次歐冠冠軍後，也是隊史第15度奪冠，是歐冠史上贏得最多次冠軍的隊伍，其記錄遠超位居第2的AC米蘭，他們過去拿下7次。至於英超利物浦、德國拜仁慕尼黑過去則分別各奪冠6次。
皇馬當家球星Jude Bellingham賽後受訪時表示：「我一直都夢想著，在這些重要的比賽中出賽，生命中會遇到很多困難，很多會人跟你說你做不到。而像今天這樣的日子，總是提醒你為什麼要堅持下去。」
「我本來都沒事的，直到我看到我媽跟我爸在那邊。」Bellingham情緒激動地說：「想到很多時候他們可以7點就回家，但是到了晚上11、12點都還在路上，就為了要帶我去踢足球。我無法用言語表達此刻的心情，這是我人生當中最棒的夜晚。」