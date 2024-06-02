媽是中捷傷者求募款？警證實詐騙 發文網友澄清：我也是被害者
台中捷運上月21日發生砍人案，其中遭洪姓犯嫌砍傷的高中生「長髮哥」月底已出院，不料昨（1）日又有網友突在臉書PO文，指稱當日和媽媽也在列車上遭犯嫌刺傷，因無力負荷醫療費用，希望網友幫忙募款。文章曝光後，引發網友熱議，市府火速澄清為詐騙文，警方也循線找到發文當事人，不過當事人卻苦喊，自己的照片被人盜用了，躺在病床上的人根本不是她媽媽。
社會組/綜合報導
一名女網友昨日在臉書《爆料公社公開版》寫下，上月21日，她扶著媽媽搭上中捷，媽媽不幸被持刀男子刺傷，然因媽媽有糖尿病史，無法購買保險，傷口至今仍在出血，醫療費用預估要幾萬元，希望大家幫忙集氣，請求網友捐款幫忙募款。文末更附上2張婦人躺病床上背部出血的照片。
案經台中市警局查證後，表示5月21日案發當天受傷送醫民眾共3人，為洪姓嫌犯、許姓長髮哥與呂姓高中生，並無文中所指的女性被害人，已私訊爆料公社管理員將該則文章刪除，避免造成民眾受騙上當，同時展開追查，找到發文者黃姓女網友。
不過黃姓女網友卻喊冤，表示自己的照片被不知名人士盜用了，在接獲友人通知後，立即前往貼文下留言澄清，呼籲大家不要上當受騙並協助檢舉，不料卻被對方封鎖，強調自己也是受害者。
對此，警方表示，任意散播、轉傳未經查證訊息，如散佈謠言足以影響公共安寧，可依《社會秩序維護法》處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，另依《刑法》以詐術使人將本人或第三人之物交付者，可處5年以下有期徒刑。