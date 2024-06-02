中防長首秀戰力全開！警告：誰敢將台灣從中國分裂　必將粉身碎骨

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董軍指出，中方堅持通過對話協商解決分歧，鄙視「叢林法則」，在處理邊界和海上分歧中，從不主動挑起事端，從不輕易訴諸武力，始終與各國共同努力，推動落實《南海各方行為宣言》，加緊「南海行為準則」磋商，有效維護了地區和平安寧。
針對台灣問題，董軍表示台灣問題是中國核心利益的核心，一中原早已成為公認的國際關係基本準則。他進一步指出，「現在的問題時民進黨當局大搞漸進式台獨，頑固地推行去中國化，妄圖割裂兩岸的社會、歷史、文化聯繫」。
董軍表示，外部干涉勢力正在以「切香腸」方式，不斷的虛化掏空一個中國原則，炮製涉台法案，執意對台售武、非法進行官方往來，「這實際上就是在助長台獨，圖謀以台制華，這些險惡用心，正在把台灣引向險境」。
董軍進一步強調，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。中方始終致力於和平統一，但這前景正遭到台獨分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。
董軍更在談話中放話稱，「中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量！將以及時堅決有力的作為，遏制台獨，確保其圖謀永無得逞之日！誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡！」
今年的香格里拉對話會召開前一周，中國在台灣週邊舉行軍事演習，並在台灣新總統賴清德就職後發出對台獨勢力發動戰爭的警告。北京方面稱賴清德為「危險的分離主義者」或「台獨金孫」。
董軍在去年底被任命中國防長，接替此前消失數月並被革職的李尚福，本屆香格里拉對話是董軍應對外界的「首秀」，備受矚目。董軍也在31日時，與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin），舉行了超過 1 小時的會晤，這是兩國防長自 2022 年以來，睽違 18 個月首次進行的實質面對面會談。