今全台防豪雨！北台灣午後雨彈抵達 氣象署揭「雨勢趨緩」時間
中央氣象署預報員趙竑指出，今年第2號颱風馬力斯昨（1）日登陸中國廣東後快速減弱，目前為一般的低氣壓，但它也間接讓鋒面前緣水氣增多，鋒面進入台灣後，造成今（2）日各地降雨明顯，全台都有短延時大雨或豪雨，外出更要注意雷擊、強陣風。
記者張志浩／綜合報導
實際降雨情況部分，趙竑表示，今天主要是台灣西半部、宜蘭容易有明顯降雨，而有局部大雨、豪雨等級的雨量，氣象署也已發布「大雨特報」，今天上午降雨集中在中南部地區，中午過後北台灣降雨也會逐漸增大，中南部降雨則持續，山區則要留意豪雨、暴雨的出現。
趙竑提及，這波雨勢主要看鋒面的位置決定趨緩時間，預估今晚各地天氣仍不穩定，但鋒面會從北往南移動，北台灣的降雨入夜後會逐漸趨緩，轉變為有停雨空檔的「短暫陣雨」，中南部地區預估要等到明（3）日鋒面移動到巴士海峽後，整體降雨才會趨緩。
此外，趙竑說明，明天至週二（6/4）鋒面在巴士海峽，主要降雨集中在中南部、花東，北台灣鑿有零星飄雨，建議出門還是要攜帶雨具，週三（6/5）華南雲系北移、水氣增加，西半部降雨範圍廣、持續時間也較長，週五至週六（6/6、6/7）水氣更多，全台都要留意各地有局部短暫陣雨，並小心山區暴雨。
氣溫部分，明日鋒面移動到巴士海峽，隨後台灣風向轉為東北風，較涼的空氣會讓各地白天高溫降到攝氏30度以下，北台灣約攝氏24至25度，感受涼爽舒適，其它地方仍較溫暖，週二之後冷空氣減弱，各地高溫又能回升到攝氏30度以上的水平，體感就相對悶熱。