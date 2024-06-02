黃仁勳今晚7點台大演講！主題、直播連結　科技5巨頭演講資訊整理

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📍黃仁勳 6/2 19：00 台大體育館演講「AI生態系統發展」直播連結：
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此外，今年COMPUTEX TAIPEI眾星雲集，黃仁勳除了展前今（2）在台大的這場演講外，6月5日在台北漢來大飯店演講AI在製造、醫療、研究領域的應用。
而英特爾（Intel）執行長基辛格、超微（AMD）執行長蘇姿丰、美超微（Supermicro）執行長梁見後、高通（Qualcomm）總裁暨執行長Cristiano Amon也都先後都會發表主題演講。欲參加演講者，可上COMPUTEX官網演講報名網頁。
📍輝達黃仁勳：6月2日晚間7點於台大體育館演講討論AI生態系統發展；6月5日在台北漢來大飯店演講AI在製造、醫療、研究領域的應用。
📍超微蘇姿丰：6月3日早上9點至11點演講，分享AMD與合作夥伴如何在資料中心、邊緣端突破AI運算極限。
📍高通Cristiano Amon：6月3日下午1點半至2點半演講，分享智慧裝置的生成式AI與新一代運算技術帶來的體驗，以及高通產品如何讓AI PC改變生產力和創造力。
📍英特爾基辛格：6月4日中午11點至12點發表演說，分享AI在資料中心、雲端、邊緣端、PC、網路的新應用，並展示英特爾下一代資料中心和客戶端運算解決方案。（直播網址）
📍美超微梁見後：6月5日早上9點半至10點半發表主題演講，介紹美超微提供給AI機器學習、雲端、儲存等運算需求的系統產品。
2024 COMPUTEX TAIPEI展覽資訊
時間：6月4日～6月7日，09:30～17:30
地點：南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路1號）
南港展覽館2館 （台北市南港區經貿二路2號）
門票：僅6月7日開放一般民眾參觀，當天展場臨櫃購票（17：00截止），全票200元、優待票100元，注意勿穿拖鞋進場。
專業人士參加：6/2前至COMPUTEX官網，登入COMPUTEX會員，完成預先登錄報名，取得入場QR Code。