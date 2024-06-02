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黃仁勳今晚7點台大演講！主題、直播連結　科技5巨頭演講資訊整理

▲輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今晚7點將在台大體育場演講，主題是探討AI生態系統發展。（圖／翻攝台大臉書）
▲輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今晚7點將在台大體育場演講，主題是探討AI生態系統發展。（圖／翻攝台大臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

「3兆男」輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來台，祭深耕台灣美食地圖、登板台北大巨蛋為中職開球後，今（2）晚7點將在台大體育館演講，主題是AI生態系統發展，據悉產業鏈大老如台積電總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉等人都會到場。無法入場也別失望，黃仁勳6月5日也在台北漢來大飯店演講，《NOWnews今日新聞》整理黃仁勳今晚演講主題、直播連結，以及2024 COMPUTEX TAIPEI 5大科技巨頭演講資訊，並隨時更新演說亮點，供讀者掌握。

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不少台大學生抱怨，太晚看到黃仁勳演講報名資訊，「名額早早被搶光」，還有人直接寫e-mail給校長陳文章，希望可以協助師生入場，不過陳文章在校務會議上澄清，這次並非主辦單位，單純是出租場地，建議無法入場的師生透過轉播參與。而台大體育館全滿容納5000人。

▲輝達執行長黃仁勳今（29）晚也被目擊與張忠謀夫婦、聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里等大老闆們聚餐，還被民眾直擊聚餐完加碼逛寧夏夜市，連高齡92歲的張忠謀也逛了，給足黃仁勳面子。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
▲黃仁勳（中）日前帶著92歲的張忠謀逛寧夏夜市。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
📍黃仁勳 6/2 19：00 台大體育館演講「AI生態系統發展」直播連結：

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此外，今年COMPUTEX TAIPEI眾星雲集，黃仁勳除了展前今（2）在台大的這場演講外，6月5日在台北漢來大飯店演講AI在製造、醫療、研究領域的應用。

而英特爾（Intel）執行長基辛格、超微（AMD）執行長蘇姿丰、美超微（Supermicro）執行長梁見後、高通（Qualcomm）總裁暨執行長Cristiano Amon也都先後都會發表主題演講。欲參加演講者，可上COMPUTEX官網演講報名網頁

📍輝達黃仁勳：6月2日晚間7點於台大體育館演講討論AI生態系統發展；6月5日在台北漢來大飯店演講AI在製造、醫療、研究領域的應用。

📍超微蘇姿丰：6月3日早上9點至11點演講，分享AMD與合作夥伴如何在資料中心、邊緣端突破AI運算極限。

📍高通Cristiano Amon：6月3日下午1點半至2點半演講，分享智慧裝置的生成式AI與新一代運算技術帶來的體驗，以及高通產品如何讓AI PC改變生產力和創造力。

📍英特爾基辛格：6月4日中午11點至12點發表演說，分享AI在資料中心、雲端、邊緣端、PC、網路的新應用，並展示英特爾下一代資料中心和客戶端運算解決方案。（直播網址

📍美超微梁見後：6月5日早上9點半至10點半發表主題演講，介紹美超微提供給AI機器學習、雲端、儲存等運算需求的系統產品。

2024 COMPUTEX TAIPEI展覽資訊

時間：6月4日～6月7日，09:30～17:30
地點：南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路1號）
           南港展覽館2館 （台北市南港區經貿二路2號）
門票：僅6月7日開放一般民眾參觀，當天展場臨櫃購票（17：00截止），全票200元、優待票100元，注意勿穿拖鞋進場。

專業人士參加：6/2前至COMPUTEX官網，登入COMPUTEX會員，完成預先登錄報名，取得入場QR Code。

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