歐冠／決賽2日凌晨開踢！14冠皇馬VS多特蒙德　巔峰之戰重點一覽

大谷翔平近況不佳是受舊傷影響？道奇主帥：有看到他一些奇怪揮棒

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平近況不是太理想，過去15場比賽60個打數僅敲出15支安打，至於是否受舊傷影響，主帥Dave Roberts則坦言有看到他一些奇怪的揮棒。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平近況不是太理想，過去15場比賽60個打數僅敲出15支安打，至於是否受舊傷影響，主帥Dave Roberts則坦言有看到他一些奇怪的揮棒。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，個人近況不是太理想，昨（1）日道奇系列賽面對洛磯首戰，大谷全場3個打數繳白卷，近期15場比賽打擊率更是僅有0.250。至於大谷是否受到舊傷影響，表現才稍微下滑，主帥Dave Roberts受訪時則坦言：「我有看到大谷翔平一些奇怪的揮棒。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Roberts看到大谷有一些奇怪揮棒　後腿肌似乎還沒完全康復

道奇總教練Dave Roberts稍早接受美媒訪問，談到大谷翔平的近期的身體狀況時，他則點出，「我們最近看到大谷翔平有一些奇怪的揮棒，似乎他對後腿肌的問題感到困擾，雖然現在還是偶爾會看到這種情況，但就大谷的身體方面來說，我認為他已經接近完全康復了。」至於洛杉磯道奇今（2）日則是繼續在主場迎戰科羅拉多洛磯，此戰道奇推派日籍強投山本由伸先發，他能否拿下本季第6勝備受矚目，大谷手感能否有所回溫，也是球迷關注焦點。

大谷近況稍微降溫　近15戰60打數僅敲15支安打

大谷翔平打擊近況稍顯降溫，在過去15場比賽中，60個打數僅敲出15支安打，但也包含3轟、10分打點，打擊三圍為.250/.308/.467，攻擊指數則是0.774。而過去5月16日對上紅人隊的比賽，大谷被投手牽制一壘的傳球不慎擊中左大腿，造成其內側造成瘀傷。

當被問及該傷勢是否對大谷產生影響，Dave Roberts則否認，他說：「他在揮棒時沒有感覺到那個傷勢。」「他就像是台精密的儀器，如果用跑車比喻，當所有的汽缸都沒辦法正常運作，車子就無法順利發動。所以當他注意到自己的身體有狀況時，給他適當休息會有助於他的復原。」


大谷翔平變髮熄火吞K！僅靠保送上壘　道奇1：4洛磯終止3連勝

大谷翔平換造型！俐落短髮迎接6月　主帥Roberts稱讚他像「武士」

大谷翔平刷出「怪物級」數據！道奇擊球初速排行　前15名狂佔14名

影／才酸大谷翔平「沒貢獻」！下一刻他開轟　直接打臉大都會主播

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載