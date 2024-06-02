大谷翔平近況不佳是受舊傷影響？道奇主帥：有看到他一些奇怪揮棒

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道奇總教練Dave Roberts稍早接受美媒訪問，談到大谷翔平的近期的身體狀況時，他則點出，「我們最近看到大谷翔平有一些奇怪的揮棒，似乎他對後腿肌的問題感到困擾，雖然現在還是偶爾會看到這種情況，但就大谷的身體方面來說，我認為他已經接近完全康復了。」至於洛杉磯道奇今（2）日則是繼續在主場迎戰科羅拉多洛磯，此戰道奇推派日籍強投山本由伸先發，他能否拿下本季第6勝備受矚目，大谷手感能否有所回溫，也是球迷關注焦點。
大谷近況稍微降溫 近15戰60打數僅敲15支安打
而大谷翔平打擊近況稍顯降溫，在過去15場比賽中，60個打數僅敲出15支安打，但也包含3轟、10分打點，打擊三圍為.250/.308/.467，攻擊指數則是0.774。而過去5月16日對上紅人隊的比賽，大谷被投手牽制一壘的傳球不慎擊中左大腿，造成其內側造成瘀傷。
當被問及該傷勢是否對大谷產生影響，Dave Roberts則否認，他說：「他在揮棒時沒有感覺到那個傷勢。」「他就像是台精密的儀器，如果用跑車比喻，當所有的汽缸都沒辦法正常運作，車子就無法順利發動。所以當他注意到自己的身體有狀況時，給他適當休息會有助於他的復原。」