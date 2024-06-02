Caitlin Clark又被欺負！Draymond Green：狂熱隊要給她配備打手
WNBA印第安納狂熱隊「狀元」Caitlin Clark今（2）日在比賽中，被芝加哥天空隊球員Chennedy Carter給撞倒在地，在進入聯盟之後，她屢屢在比賽中被前輩們「上身體強度」。對此NBA金州勇士隊明星大前鋒Draymond Green在個人社群網站發文，建議狂熱隊要給Clark配備一名「打手」，防止她被欺負。
記者黃建霖/綜合報導
在今天進行的WNBA例行賽，印第安納狂熱在主場以71：70險勝芝加哥天空，Caitlin Clark此役貢獻11分8籃板6助攻1抄截，繳出全面數據，力壓選秀探花Kamilla Cardoso的11分6籃板表現，狂熱先發五虎全部得分上雙，中場以1分結束3連敗，這是她們本季的第2勝，目前戰績2勝8敗，排名聯盟倒數第2。
Caitlin Clark在WNBA中被敵視
Caitlin Clark在NCAA打出驚人表現後，成為當今女子籃壇最受矚目的球員，在以選秀狀元身分進入WNBA之後，她出賽的門票和鎂光燈關注都遠遠超過WNBA其他比賽，讓這個聯盟的曝光度大增。
但奇怪的是，WNBA的其他球員似乎對她帶有一些敵意，每一場比賽老鳥都嘗試給她「震撼教育」，給予很多身體碰撞，名宿賽後對其和球隊的批評也很嚴厲。在今天的比賽中，Clark和Carter在場上似乎有一些言語交換，之後Carter在一個回合中主動找接觸，將Clark給撞倒在地，這一幕也在網路上迅速被傳播。
嘴綠建議：給Clark配備打手
見此，Draymond Green也在社群網站上發文寫道：「狂熱隊需要盡快簽約一名Enforcer（執行者），盡快！！」Enforcer是在冰球比賽中對一種類型球員的一種非正式稱呼，他們主要在球隊中的價值就是保護自己的主力球員和恐嚇對手，保證自己人在場上不被欺負。
這並不是Caitlin Clark本賽季第一次被對手這樣推倒，Green相信狂熱隊需要給予自家球星幫助，以保護這位明星後衛。狂熱隊本賽季目前只取得了2場勝利，但Clark在她的WNBA職業生涯已打出讓人難以置信的開局，並已經打破幾項聯盟記錄。